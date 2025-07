Συνεχίζει δυναμικά το 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού

Τρεις περφόρμερ δεσμεύονται σε μια κοινή συμφωνία: έναν τελετουργικό χορό με αφετηρία το “slamming”. Μεταμορφώνουν στη σκηνή πρακτικές του mosh pit (του χώρου μιας συναυλίας ακριβώς μπροστά από τη σκηνή), ταλαντευόμενες μεταξύ οργής και απαλότητας, ωμότητας και εμπιστοσύνης, βίας και τρυφερότητας, εξερευνώντας αυτές τις ποιότητες όχι ως δίπολα αλλά ως αλληλένδετα στοιχεία μιας ιδιότυπης μορφής χορού. Το "Slamming" της Ξένιας Κογχυλάκη παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Αθήνα στο πλαίσιο του Onassis Dance Days το 2024. Υποστηρίζεται από το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση. Η Κατ Βάλαστουρ, είναι Ελληνίδα χορογράφος που εδώ και πολλά χρόνια ζει και εργάζεται στο Βερολίνο χωρίς να χάνει την επαφή της με την Αθήνα.

Τα έργα της, ποιητικά, τρυφερά, αλλά και αιχμηρά συχνά αναφέρονται σε αρχαίες τελετουργίες και μύθους. Το "Dive into you" έκανε πρεμιέρα τον Δεκέμβριο του 2024 στο Βερολίνο και θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα στην κεντρική σκηνή απόψε στις 9 μ.μ. Η Κατ Βάλαστουρ κάνει μια εσωτερική βουτιά και δημιουργεί ένα συναρπαστικό σόλο, το οποίο και ερμηνεύει. Μια χορευτική τελετή κατά την οποία οι ενέργειες του σώματος και της φωνής της εμπνέονται από τις οργανικές λειτουργίες των δέντρων και μέσα από τα δυναμικά στοιχεία του κραδασμού, της σπείρας και του κύκλου συνθέτουν μια τελετή μεταμόρφωσης, θεραπείας και φροντίδας. Μετά το Μέγαρο Χορού και τα έργα "Slamming" και "Dive into you", ο θεατής κατεβαίνει στο Λιμάνι της Καλαμάτας για να παρακολουθήσει μια παράσταση χορού επιστημονικής φαντασίας με τίτλο "Future Cargo", που εκτυλίσσεται σε ένα φορτηγό μήκους 15 μέτρων. Παραστάσεις των Φράουκε Ρέκβαρτ και Ντέιβιντ Ρόζενμπεργκ.

Το πρόγραμμα προβολών «Dancing on Screen» που πραγματοποιείται καθημερινά από τις 19 έως και τις 27 Ιουλίου, στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας, με ελεύθερη είσοδο και σε διάλογο με τις ζωντανές παραστάσεις του Φεστιβάλ παρουσιάζει σήμερα στις 6 μ.μ. το "Τhe barre project" (2020). Ενα φιλμικής υφής έργο που καταγράφει τη δημιουργία μιας μπαλετικής σπουδής για την οθόνη, με την Τάιλερ Πεκ να ερμηνεύει μια σωματική συμφωνία ακριβείας και εσωτερικού ρυθμού, υπό την καθοδήγηση του Ουίλιαμ Φορσάιθ.