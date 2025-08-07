«Το Ξύπνημα της Μούσας» στο ναό του Επικούριου Απόλλωνα

Ο Δήμος Οιχαλίας, σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας, την ΠΕΔ Πελοποννήσου και την Περιφέρεια Πελοποννήσου, και με την υποστήριξη του Ιδρύματος Καπετάν Βασίληκαι Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, διοργανώνει μια ξεχωριστή μουσική παράσταση ανοιχτή στο κοινό.

Το γυναικείο μουσικό σχήμα Lyre ’n’ Rhapsody παρουσιάζει το έργο «Το Ξύπνημα της Μούσας» (Awakening of the Muse) – μια μουσικοποιητική διαδρομή που αντλεί έμπνευση από την αρχαιότητα, τα ελληνικά παραδοσιακά ακούσματα και τον σύγχρονο λυρισμό. Αρχαία όργανα, όπως η λύρα και το νταούλι, παντρεύονται με τη φωνή, την κίνηση και τον ποιητικό λόγο, μεταφέροντας το κοινό από τον μύθο των Σειρήνων και τη μάγισσα Κίρκη έως αγαπημένα παραδοσιακά τραγούδια όπως το «Τζιβαέρι».

Η παράσταση έχει διάρκεια 80-100 λεπτών και συμμετέχουν οι:

• Lyre ’n’ Rhapsody: Αλίκη Μαρκαντωνάτου (Αρχαία Λύρα, Φωνητικά), Αρετή Μίγγου (Νταούλι, Φωνητικά), Αθηνά Χιώτη (Τραγούδι)

• Συμμετοχές: Σταύρος Παργινός (Τσέλο), Έλενα Βακάλη (Χορός – Χορογραφίες)

Η είσοδος είναι ελεύθερη.