"Fox (Mου Λείπεις)": Ακούστε το νέο καλοκαιρινό κομμάτι το Καλαματιανού Dimka

Νέο τραγούδι σε καλοκαιρινή διάθεση (Αfro House Genre) σε ένα ατμοσφαιρικό ερωτικό και ταξιδιάρικο σκηνικό από τον Καλαματιανό παραγωγό, συνθέτη και στιχουργό Dimka.

Ο τίτλος του τραγουδιού είναι "Fox ( Mου Λείπεις)" και στα φωνητικά είναι η Georgia Angel (aka Γεωργία Αγγελοπούλου) και στα backing vocals η Eli K.

Το τραγούδι είναι εμπνευσμένο από αληθινή ιστορία αγάπης η οποία εξελίσσεται στην Καλαμάτα και συγκεκριμένα στις Κιτριές' το περασμένο καλοκαίρι...

Ο Dim και η Angel ερωτεύονται μαγικά σε μια παράλια στις Κιτριές, στο ηλιοβασίλεμα εμφανίζεται μια μικρή χαριτωμένη αλεπού και χωρίς φόβο, τους πλησιάζει και τους κάνει παρέα όλο το βράδυ.

O Dimka εμπνέεται από αυτή τη μοναδική ιστορία, γράφει τους στίχους και συνθέτει το "Fox (Mου Λείπεις)", το οποίο αντικατοπτρίζεται από όλο αυτό το ξεχωριστό σκηνικό αγάπης.

Κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα (iΤunes, Βeatport κτλ) και Streaming Platforms (Spotify, YouTube κτλ) από τις 6 Αυγούστου από την Dimka Records.

Ακολουθεί το teaser video του τραγουδιού μέσω Ιnstagram:

Το κομμάτι έφτασε γρήγορα στο #Νο26 του Top 100 Afro House charts στο top διεθνές ψηφιακό κατάστημα μουσικής Traxsource, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό καθώς έχει ελληνικό στίχο!

Απολαύστε λοιπόν το νέο κομμάτι του Dimka...

Αλλά links για το κομμάτι:

#Spotify: https://bit.ly/45juoMu

#Traxsource: https://bit.ly/3J1f0gk

#iTunes: https://bit.ly/47eSTNl

#Beatport: https://bit.ly/3J22JIu