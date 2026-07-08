Γιορτινή ατμόσφαιρα στο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών του “Πυρσού”

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε μέσα σε ατμόσφαιρα γιορτής, παράδοσης και πολιτισμού, στον προαύλιο χώρο του Λυκείου Φιλιατρών, συγκεντρώνοντας πλήθος κόσμου που κατέκλυσε τον χώρο και χειροκρότησε θερμά όλους τους συμμετέχοντες.

Συνδιοργανώθηκε με τον Δήμο Τριφυλίας και αποτέλεσε μια ξεχωριστή γιορτή της ελληνικής παράδοσης, αναδεικνύοντας τον πλούτο της μουσικής, του χορού και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Στη σκηνή παρουσιάστηκαν χοροί και μουσικές από διάφορες γωνιές του ελληνισμού από τα χορευτικά τμήματα του «Πυρσού», καθώς και από τους φιλοξενούμενους συλλόγους: τον Σύλλογο Ποντίων Μεσσηνίας «Νέα Ρωμανία», το Λύκειο Ελληνίδων Πύργου Ηλείας και τον Σύλλογο Μικρασιατών Καλαμάτας.

Οι εξαιρετικές εμφανίσεις των χορευτών, οι παραδοσιακές φορεσιές και οι μελωδίες από τον Πόντο, τη Μικρά Ασία, την Πελοπόννησο και τη Θράκη χάρισαν στους παρευρισκόμενους μια μοναδική πολιτιστική εμπειρία, γεμάτη συγκίνηση, αυθεντικότητα και ζωντάνια. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς, όπως και εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων.

Η θερμή ανταπόκριση του κοινού αποτελεί για τον «Πυρσό» τη μεγαλύτερη επιβράβευση και ταυτόχρονα του έδωσε δύναμη να συνεχίσει να υπηρετεί τον πολιτισμό και την ελληνική παράδοση με το ίδιο πάθος και την ίδια συνέπεια.