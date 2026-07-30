Εκθεση φωτογραφίας στο Μανιατάκειον Ιδρυμα

Ο πρωτοπόρος καλλιτέχνης Ιων παρουσιάζει μια επιλογή από φωτογραφικά και ζωγραφικά έργα που δημιούργησε από το 2005 ως το 2026. Η διαδρομή ξεκινά με τις συνθέσεις του στο Photoshop στις αρχές του αιώνα και καταλήγει στους πρόσφατους πειραματισμούς του με το εργαλείο της εποχής μας, την Τεχνητή Νοημοσύνη. Τα έργα προέρχονται από δύο φωτογραφικές ενότητες ""Work on Portraits I & II" και "Work on Landscapes", καθώς και από τις εικαστικές θεματολογικές ενότητες "HUMAN CONDITΙΩΝ", "Chairs/Καρέκλες", "ΙΩΝ paints the dance", "Ντρέδες" και "Κορίτσια στον κήπο". Μαζί με αυτά, ο καλλιτέχνης θα παρουσιάσει και δύο πορτρέτα αφιερωμένα στην Ιταλίδα τραγουδίστρια Μίνα ("Mina Statue" & "Minask"), ένα διαισθητικό πορτρέτο του Βαγγέλη Παπαθανασίου, ένα έργο εμπνευσμένο από το περιστατικό "sofagate" με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην Άγκυρα με τίτλο "Ursula Chair", ένα έργο ζωγραφικής (που θυμίζει γλυπτό) εμπνευσμένο από τον χορογράφο Δημήτρη Παπαϊωάννου και τις παραστάσεις του με τίτλο "Dimitris Statue", το έργο "Picasso Volkswagen" όπου ο ΙΩΝ ζωγραφίζει το προτελευταίο αυτοπορτρέτο του Picasso σα να είναι ο Σκαραβαίος της Volkswagen και το έργο "Ο Δικαστής", το πρώτο πολλαπλό πορτρέτο όπου τρία πρόσωπα: ο Donald Trump, ο Elon Musk και η σταρ του βωβού κινηματογράφου Gloria Swanson, απεικονίζονται ταυτόχρονα στο ίδιο πορτρέτο.

Ο καλλιτέχνης συμπληρώνει την έκθεση του με δύο κολάζ: το ένα με τα πρώτα του ψηφιακά έργα στο κινητό τηλέφωνο της εποχής Galaxy S3 (ο ΙΩΝ ζωγραφίζει σε κινητά Samsung Galaxy) και το άλλο με έργα του από τη σειρά "Nuclear Medicine", τα οποία έφτιαξε για το Ιατρείο Πυρηνικής Ιατρικής της αδερφής του. Η έκθεση ολοκληρώνεται με την πρώτη παρουσίαση ενός νέου έργου, που ο καλλιτέχνης εντάσσει στην ενότητα "HUMAN CONDITΙΩΝ" και το οποίο έχει τίτλο, "Το Τέλος της Σχέσης" ("The End of the Affair"). Το έργο αυτό είναι τρίπτυχο και στην έκθεση θα παρουσιαστεί σε διαστάσεις 50 X 70cm x 3. Η "54" αποτελεί την πρώτη αναδρομική έκθεση του ΙΩΝ, ενός καλλιτέχνη που εκθέτει σπάνια και ο οποίος, ενώ δημιουργεί ανελλιπώς, έχει διανύσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην έκθεση ο καλλιτέχνης θα παρουσιάσει μόνον δείγματα από την ψηφιακή του δουλειά. Τα έργα του με συμβατικά μέσα (παστέλ, λάδια, τέμπερες, σχέδια, αγιογραφίες, α/μ φωτογραφίες φιλμ κ.ο.κ), θα παρουσιαστούν σε έτερο χρόνο.

Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη καθημερινά, από τις 7 έως τις 10 μ.μ. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο του καλλιτέχνη είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα ionportraits.gr, καθώς και στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Instagram (@doctor_ion) και στο Facebook («Δόκτωρ Ιων»).

Ο Ιων γεννήθηκε στη Σπάρτη και ζει κι εργάζεται στην Καλαμάτα. Σπούδασε Ιατρική στη Ρώμη και φωτογραφία στον ΑΚΤΟ. Έχει περισσότερα από 4000 ζωγραφικά και φωτογραφικά έργα έτοιμα, αλλά εκθέτει σπάνια. Διαθέτει γνώσεις μουσικής τεχνολογίας και αρωματοποιΐας, γράφει ποιήματα και κατά καιρούς αρθρογραφεί. Τα κείμενα του διαθέτουν στοιχεία ψυχολογίας, φιλοσοφίας και κοινωνιολογίας και χαρακτηρίζονται από μία ιδιάζουσα ευαισθησία και αντίληψη. Η πρώτη του φωτογραφική έκθεση τον Ιανουάριο του 2006 με τίτλο, "Work on Portraits" έτυχε θερμής υποδοχής από το κοινό και τα media, όπως και η συνέχεια της, "Work on Portraits II". Αυτές, τον έφεραν στη Μαδρίτη με μια έκθεση στη γνωστή Blanca Berlin Gallery, η οποία και παρουσιάστηκε από την Ισπανική τηλεόραση σε ένα 17λεπτο αφιέρωμα. Το LensCulture τον ανέδειξε ως έναν από τους 25 καλύτερους πορτρετίστες φωτογράφους για το 2014, ενώ η ενασχόληση του με τη ψηφιακή ζωγραφική, ουσιαστικά ξεκίνησε το 2015 με την αγορά ενός κινητού με μεγάλη οθόνη. Αγαπά να ζωγραφίζει και με φυσικά μέσα, έχοντας ιδιαίτερη προτίμηση στα λάδια, στα ξηρά παστέλ και στο κάρβουνο, ενώ οι μοναδικές σπουδές του στη ζωγραφική, ήταν στην Αγιογραφία με δάσκαλο τον Panos Sarris, σε πρεσβύτερη ηλικία. Οι πιο πρόσφατες ατομικές εκθέσεις του ήταν στον Χώρο Τέχνης Ηώς, στο METS Arts Center και στον Χώρο Τέχνης Α49. Έργα του έχουν μπει σε εξώφυλλα περιοδικών, έχουν δημοσιευτεί σε εφημερίδες και περιοδικά, ενώ η ΕΡΤ έχει επανειλημμένα παρουσιάσει τις εικαστικές του δραστηριότητες.