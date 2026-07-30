Μουσική βραδιά με τις Φιλαρμονικές Νεμέας και Μεσσήνης

Η δεύτερη μέρα του «12ου Ανταμώματος Φιλαρμονικών» ολοκληρώθηκε την Τρίτη στην κεντρική πλατεία Μεσσήνης, με το μουσικό πρόγραμμα που παρουσίασαν οι Δημοτικές Φιλαρμονικές Νεμέας και Μεσσήνης.

Η Φιλαρμονική του Δήμου Νεμέας η οποία συμμετείχε για δεύτερη χρονιά στο αντάμωμα παρουσίασε ελληνικό και διεθνές ρεπερτόριο και ενθουσίασε το κοινό. Η Δημοτική Φιλαρμονική Μεσσήνης ξεκίνησε το πρόγραμμά της με τα μικρότερα σε ηλικία μέλη της που έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και συνεχίστηκε με πλούσιο μουσικό πρόγραμμα από όλα τα μέλη της.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Λεωνίδας Χριστοφιλόπουλος, ο οποίος ευχαρίστησε τις Δημοτικές Φιλαρμονικές που συμμετείχαν σε αυτή την σπουδαία πολιτιστική εκδήλωση που φέρνει τη μουσική κοντά στον κόσμο.

Όπως τόνισε το «Αντάμωμα Φιλαρμονικών» αποτελεί θεσμό για τον τόπο μας, μια γιορτή που ενώνει τους δήμους και τους πολίτες μέσα από τη μουσική και που όπως αποδεικνύεται, έχει μεγάλη απήχηση. Την εκδήλωση παρουσίασε η πρόεδρος της Δ.Κ. Μεσσήνης και υπεύθυνη της Δημοτικής Φιλαρμονικής Δώρα Βαρανάκη, η οποία απένειμε αναμνηστική πλακέτα στην αρχιμουσικό της Φιλαρμονικής Δήμου Νεμέας Γεωργία Γιαννακοπούλου για τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής στο Αντάμωμα. Αναμνηστική πλακέτα στον αρχιμουσικό της Δημοτικής Φιλαρμονικής Μεσσήνης Γιώργο Μουνδρουλέα απένειμε ο αντιδήμαρχος Μεσσήνης Νίκος Ξενογιάννης.

Η διήμερη αυτή συνάντηση οργανώθηκε από τον Δήμο Μεσσήνης σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Πελοποννήσου.