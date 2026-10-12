«Ανοίγω ένα βιβλίο… ανοίγω έναν κόσμο» - Μαθητική εικαστική έκθεση από τη Μεσσηνία στην Αθήνα

Οι δημιουργίες μαθητών και μαθητριών από σχολεία της Μεσσηνίας ταξιδεύουν στην Αθήνα και θα παρουσιαστούν στην έκθεση μαθητικής εικαστικής αφίσας «Ανοίγω ένα βιβλίο… ανοίγω έναν κόσμο», που συνδιοργανώνεται από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας και τη βιβλιοφιλική κοινότητα των Bookistas και τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Καλαμάτας, καθώς και του Ελληνικού Τμήματος IBBY (Ο Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου).

Η έκθεση θα γίνει με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και θα φιλοξενηθεί από τις 19 έως τις 24 Οκτωβρίου 2026 στη Βρεφική - Νηπιακή Βιβλιοθήκη και Παιδική - Εφηβική Βιβλιοθήκη Δήμου Αθηναίων στο Πάρκο για το Παιδί και τον Πολιτισμό (πρώην ΚΑΠΑΨ).

Τα έργα δημιουργήθηκαν από μαθητές και μαθήτριες στο πλαίσιο των δράσεων φιλαναγνωσίας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας και παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά τον Μάιο του 2026, στη γιορτή λήξης των προγραμμάτων της Βιβλιοθήκης. 29 μαθητικές δημιουργίες από σχολεία της Μεσσηνίας μεταφέρουν στην Αθήνα τη ματιά των παιδιών για το βιβλίο, την ανάγνωση, τη φαντασία και τους κόσμους που ανοίγονται μέσα από τις σελίδες του.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 6 μ.μ.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν τα έργα των μαθητών και μαθητριών, ενώ ιδιαίτερη θέση θα έχουν τα σύντομα κείμενα που δημιούργησαν οι σχολικές ομάδες για να συνοδεύσουν τις αφίσες τους. Μέσα από αυτά, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν όχι μόνο το εικαστικό αποτέλεσμα, αλλά και την ιστορία πίσω από κάθε έργο: πώς γεννήθηκε η ιδέα, τι ενέπνευσε τα παιδιά και τι σημαίνει για εκείνα ένα βιβλίο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν πέντε εργαστήρια για παιδιά στον ίδιο χώρο, δίνοντας στους μικρούς επισκέπτες την ευκαιρία να συμμετέχουν δημιουργικά και να γνωρίσουν το βιβλίο μέσα από διαφορετικές μορφές τέχνης και έκφρασης.

Η έκθεση και τα εργαστήρια αποτελούν το προοίμιο του 3ου Φεστιβάλ Παιδικού Βιβλίου Καλαμάτας, που θα ακολουθήσει στην Καλαμάτα (31/10 – 6/11/).

Πρόγραμμα

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου | 18:00,

Εγκαίνια έκθεσης στη Βρεφική - Νηπιακή Βιβλιοθήκη και Παιδική - Εφηβική Βιβλιοθήκη Δήμου Αθηναίων

Εργαστήρια

Τρίτη 20 Οκτωβρίου | 11:00–13:00

«Αλφαβητοδέτες: τυπώνω, διπλώνω, δένω»

Μάγδα Σουλιώτη, εκπαιδευτικός, Διευθύντρια Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου | 17:30–18:30

«Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια… κολοκύθα»

Φωτεινή Στεφανίδη, ζωγράφος, εικονογράφος

Απόστολος Πάππος, εκπαιδευτικός, συγγραφέας παιδικών βιβλίων, ιδρυτής του Elniplex.gr

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου | 17:30–18:30

«Η ελιά και τα δώρα της αγάπης»

Αχιλλέας Ραζής, εκπαιδευτικός, εικονογράφος

Μαρία Δασκαλάκη, Παναγιώτα Σκλαβενίτη, ΠΙΟΠ

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου | 17:30–18:30

«Επιβίβαση… με προορισμό τις σελίδες»

Θανάσης Κοτσοβός, βιβλιοθηκονόμος, υπεύθυνος Παιδικής Βιβλιοθήκης «Μυρσίνη Ζορμπά» / Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Σάββατο 24 Οκτωβρίου | 11:00–13:00

«Ανοίγεις ένα βιβλίο; Τότε ετοιμάσου να παίξεις με τις τέχνες!»

Δέσποινα Σουγιούλ, εκπαιδευτικός, συγγραφέας παιδικών βιβλίων, ιδρύτρια των BOOKISTAS

Ελένη Τσαλδίρη, εκπαιδευτικός, συγγραφέας και εικονογράφος παιδικών βιβλίων

Ωράριο λειτουργίας έκθεσης: Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή: 09:00 - 17:00, Τρίτη & Πέμπτη: 11:00 - 19:00.

Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026 η έκθεση θα είναι ανοικτή για το κοινό από 11:00 έως 13:00.

Βρεφική - Νηπιακή Βιβλιοθήκη Δήμου Αθηναίων: Λάμψα και Τριφυλίας, Πάρκο για το Παιδί και τον Πολιτισμό (πρώην ΚΑΠΑΨ), τηλ.: 210 8829735

Παιδική - Εφηβική Βιβλιοθήκη Δήμου Αθηναίων: Λάμψα και Τριφυλίας, Πάρκο για το Παιδί και τον Πολιτισμό (πρώην ΚΑΠΑΨ), τηλ.: 210 6929736

Είσοδος ελεύθερη.