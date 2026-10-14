10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας: Μεγάλη συμμετοχή και ξεχωριστές θεατρικές εμπειρίες

Το Φεστιβάλ συνεχίζεται με ένα πλούσιο πρόγραμμα παραστάσεων που συνδυάζουν το κουκλοθέατρο, τη μουσική, την αφήγηση και τη θεατρική δημιουργία, φιλοξενώντας αξιόλογες καλλιτεχνικές ομάδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σήμερα, το πρόγραμμα ξεκινά στις 10 το πρωί με την παράσταση κουκλοθέατρου «Ένας δράκος στην κάλτσα μου» από την ομάδα Καραμπόλα, στο Αμφιθέατρο του Πνευματικού Κέντρου. Στις 11 π.μ. στο Αμφιθέατρο του Εργατικού Κέντρου, παρουσιάζεται η παράσταση «Αυτό που μας κάνει ανθρώπους» από την ομάδα Μαρμίτα, η οποία θα επαναληφθεί στις 6 μ.μ. για το ευρύ κοινό και απευθύνεται σε ηλικίες 4 ετών και άνω.

Το απογευματινό πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 7.30 μ.μ., στο Αμφιθέατρο του Πνευματικού Κέντρου, με τη μουσικοθεατρική παράσταση «Φτου σκόρδα, cherchez la femme» της ομάδας Καραμπόλα, για ηλικίες 10 ετών και άνω. Πρόκειται για ένα αφιέρωμα στη γυναίκα, με ζωντανή παραδοσιακή μουσική, αφηγηματικά τραγούδια και ιστορίες από διαφορετικές μουσικές παραδόσεις του κόσμου. Μέσα από την τεχνική των Crankies ζωντανεύουν ιστορίες για τον κύκλο της ζωής, την αγάπη και την απώλεια, σε μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική προσέγγιση.

Παράλληλα, στην είσοδο του Πνευματικού Κέντρου φιλοξενείται έκθεση καλλιτεχνικής μάσκας, με δημιουργίες από τα εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν τον Σεπτέμβριο. Στον ίδιο χώρο λειτουργεί και εκθετήριο με αναμνηστικά του Φεστιβάλ, όπως τσάντες, μπλούζες, κούπες και χειροποίητες θεατρικές κούκλες, τα οποία διατίθενται προς πώληση.

Το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας συνεχίζεται έως και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, με παραστάσεις και δράσεις για όλες τις ηλικίες, αναδεικνύοντας τη μαγεία του κουκλοθέατρου και τη δημιουργική του δύναμη ως μέσου καλλιτεχνικής έκφρασης και επικοινωνίας.