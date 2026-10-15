Καλαμάτα: Παρουσίαση βιβλίου του Μιχάλη Αλμπάτη στο “Ραμόν”

Στην παρουσίαση βιβλίου του Μιχάλη Αλμπάτη «Η νόσος των ουρητηρίων» προσκαλούν το Βιβλιοπωλείο – Καφέ Ραμόν, σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Νήσος.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 7 μ.μ. στο χώρο του Βιβλιοπωλείου, Παυσανίου 2, στην Καλαμάτα.

Για το βιβλίο θα μιλήσει ο συνιδρυτής της Κινηματογραφικής Λέσχης Καλαμάτας, Βασίλης Παπαευσταθίου.

Ο Μιχάλης Αλμπάτης θα απαντήσει στις ερωτήσεις του κοινού και θα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου του.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Η «Νόσος των ουρητηρίων» είναι δύο βιβλία σε ένα. Ο συγγραφέας αξιοποιεί δύο παράλληλα επίπεδα αφήγησης. Όπως δηλώνει ο ίδιος, το βιβλίο ξεκίνησε ως νουβέλα, για να προσλάβει τελικά τη μορφή ενός εκτενούς μυθιστορήματος.

Στον πρόλογο προτείνει πολλαπλούς τρόπους ανάγνωσης, ανάμεσα στην αρχική νουβέλα, η οποία διακρίνεται τυπογραφικά με γραμματοσειρά που θυμίζει γραφομηχανή, και το κυρίως σώμα του μυθιστορήματος, το οποίο εστιάζει κάθε φορά σε έναν από τους έξι βασικούς ήρωες. Η νουβέλα προσφέρει μια ευρύτερη, πιο μακροσκοπική θέαση των γεγονότων, ενώ τα επιμέρους κεφάλαια «ζουμάρουν» στις ζωές έξι συγκεκριμένων κατοίκων της Αθήνας, αναδεικνύοντας τις συνέπειες που έχει γι’ αυτούς η ασθένεια και το πώς επηρέασε και μεταμόρφωσε τις μεταξύ τους σχέσεις.

Η αρχική ιδέα εξελίσσεται σε ένα σύνθετο δυστοπικό έργο που μπορεί να ερμηνευτεί με ποικίλους τρόπους: ως αλληγορία για το τέλος του πολιτισμού και τη σήψη της κοινωνίας και των θεσμών, ως σάτιρα για τη σύγχρονη τέχνη και τα κακώς κείμενα που την αφορούν, ως σχόλιο για την αποξένωση και ως σήμα κινδύνου για τους κάθε είδους ολοκληρωτισμούς και τον φασισμό που διαρκώς ελλοχεύει και μπορεί να κρύβεται ακόμη και πίσω από τις καλύτερες προθέσεις.

Ο Μιχάλης Αλμπάτης γεννήθηκε το 1973 στον Ζαρό, στους νότιους πρόποδες του Ψηλορείτη. Ζει στο Ηράκλειο. Άλλα έργα του είναι: Η κατάλυση του χρόνου (νήσος, 2024) Και οι νεκροί ας θάψουν τους νεκρούς τους (νήσος 2022) Ο κώλος της Άννας (Απόπειρα, 2018) Κάρτα Ελεύθερης Πρόσβασης (Απόπειρα, 2019).