Εκδήλωση της Φιλοσοφικής Κίνησης Καλαμάτας

Ομιλητές της εκδήλωσης θα είναι άτομα δοκιμασμένα στη φιλοσοφική σκέψη και στον γραπτό και προφορικό λόγο. Η εκδήλωση αυτή είναι η πρώτη της σεζόν 2026- 2027, με στόχευση να πραγματοποιείται μία τουλάχιστον εκδήλωση κάθε μήνα, με ομιλητές προσωπικότητες με επιστημοσύνη στον φιλοσοφικό στοχασμό, με τη συνδρομή φιλοσοφούντων καθημερινών ανθρώπων.

“Η φιλοσοφία είναι λειτουργία σκέψης και λόγου στις εσχατιές οριακών θεμάτων, που απασχολούν τον άνθρωπο για χιλιάδες χρόνια, όπως λ.χ. η δικαιοσύνη, οι αξίες ζωής, η ηθική, η ενσυναίσθηση, η έννοια του καλού, ... Οι εκδηλώσεις δεν προσφέρουν μόνο πνευματική καλλιέργεια και γνώση, είναι κίνηση, κοινωνική λειτουργία, δια ζώσης επικοινωνία, συμμετοχή, χαρά γνωριμιών, τελικά μία ευεργεσία σώματος, ψυχής και πνεύματος. Αφήνουμε τον καναπέ, κλείνουμε τηλεόραση και κινητό και ερχόμαστε στο «Rex» για κάτι όμορφο και δημιουργικό” τονίζεται από τους διοργανωτές.