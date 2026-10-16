Παν. Πελοποννήσου: Φοιτητές γνώρισαν την ιστορία της σάτιρας στην Καλαμάτα

Μια ενδιαφέρουσα αναδρομή στην κοινωνική και πολιτική ζωή της Καλαμάτας του περασμένου αιώνα είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μέσα από την επίσκεψή τους στην έκθεση «Οι σατιρικές εφημερίδες της Καλαμάτας 1911-1945», που φιλοξενείται στη Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμάτας.

Συγκεκριμένα, φοιτητές των Τμημάτων Φιλολογίας και Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Πολιτισμικής Διαχείρισης ξεναγήθηκαν στην έκθεση και συμμετείχαν σε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω από τη σάτιρα του χθες και του σήμερα, τον ρόλο της στην κοινωνία και τον τρόπο με τον οποίο αποτυπώνει την πολιτική και την καθημερινότητα κάθε εποχής.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι την περίοδο 1911-1945 στην Καλαμάτα εκδίδονταν τουλάχιστον εννέα αμιγώς σατιρικές εφημερίδες, πέρα από τις υπόλοιπες εφημερίδες καθημερινής κυκλοφορίας. Πρόκειται για μια λιγότερο γνωστή πτυχή της τοπικής ιστορίας, η οποία αναδεικνύει τη ζωντάνια της δημοσιογραφικής δραστηριότητας και τη θέση που κατείχε η σάτιρα στη δημόσια ζωή της πόλης.

Μέσα από αυθεντικά τεκμήρια του αρχείου εφημερίδων της Λαϊκής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας, οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν την καθημερινότητα, τις πολιτικές αντιπαραθέσεις, τις κοινωνικές συνθήκες και τις ανησυχίες των κατοίκων της Καλαμάτας κατά το πρώτο μισό του 20ού αιώνα. Η έκθεση είναι ανοιχτή κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, από τις 11 π.μ. έως τις 2 μ.μ. και από τις 5 μ.μ. έως τις 7 μ.μ., με ελεύθερη είσοδο.