Εργο του Χρήστου Ρήγανα προσφέρεται για ενίσχυση του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ

Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία, που συνδυάζει την τέχνη με την έμπρακτη στήριξη του πολιτισμού, πραγματοποιείται με αφορμή την προσφορά ενός σπάνιου γλυπτού του σπουδαίου Έλληνα δημιουργού Χρήστου Ρήγανα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2026.

Η σύζυγος του εκλιπόντος γλύπτη προσφέρει στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου το εμβληματικό έργο «Η Κόρη», ένα από τα πρώτα και πιο σπάνια δημιουργήματά του, προκειμένου να διατεθεί μέσω λαχειοφόρου αγοράς για την οικονομική ενίσχυση του πολιτιστικού θεσμού που ο ίδιος αγάπησε και υποστήριξε.

Ο Χρήστος Ρήγανας υπήρξε μια σημαντική μορφή της ελληνικής γλυπτικής, με έργο που ξεπέρασε τα γεωγραφικά σύνορα της χώρας. Το 2022 τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών για την προσφορά του στην τέχνη, ενώ μνημειώδη γλυπτά του κοσμούν 25 πόλεις στην Ελλάδα και την Κύπρο. Παράλληλα, δημιουργίες του βρίσκονται σε σημαντικές ιδιωτικές συλλογές σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο ίδιος περιέγραφε τη δημιουργική του διαδικασία με τα λόγια: «Ό,τι φορτίο κουβαλάω μέσα μου... μεταφράζεται στις σκέψεις μου σε μικρές ή μεγάλες φόρμες, με στόχο την ανάγκη να συνδιαλλαγώ μαζί τους στο να δομήσω ένα έργο / γλυπτό».

Το αυθεντικό συλλεκτικό γλυπτό «Η Κόρη» έχει εκτιμώμενη αξία 3.500 ευρώ και θα αποτελέσει το αντικείμενο της κλήρωσης, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν με την αγορά λαχνού αξίας 30 ευρώ. Με τον τρόπο αυτό, έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν ένα ιδιαίτερο έργο της ελληνικής εικαστικής κληρονομιάς, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη συνέχιση και την ενίσχυση του φεστιβάλ.

Η πρωτοβουλία αποκτά ιδιαίτερη συμβολική σημασία, καθώς διατηρεί ζωντανή τη σχέση του Χρήστου Ρήγανα με τον πολιτιστικό θεσμό, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σημασία της προσφοράς και της διαφύλαξης της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Οι λαχνοί διατίθενται στην οδό Κουτσομητοπούλου 6, στην Καλαμάτα, καθημερινές από τις 6.30 μ.μ. έως τις 9 μ.μ. και το Σάββατο από τις 11 π.μ. έως τη 1 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 6946594160 και 6972881609.