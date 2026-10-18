Η τέχνη συναντά τη γραφή στην Καλαμάτα – Εγκαινιάστηκε η έκθεση «Κιβωτός του λόγου»

Ένα ξεχωριστό ταξίδι στον κόσμο της τέχνης, εκεί όπου τα γράμματα, οι λέξεις και τα σύμβολα αποκτούν νέα μορφή και μετατρέπονται σε εικαστική δημιουργία, ξεκίνησε στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας.

Η ομαδική έκθεση «Κιβωτός του λόγου. Τέχνη και γραφή» άνοιξε τις πύλες της σήμερα, φέρνοντας στο προσκήνιο τη διαχρονική σχέση του λόγου με την εικόνα μέσα από έργα σημαντικών δημιουργών.

Στην αίθουσα Black Box του Μεγάρου Χορού παρουσιάζονται 50 έργα 32 διακεκριμένων εικαστικών από την Ελλάδα και τη Διασπορά, σε μια έκθεση που συνδυάζει διαφορετικές τεχνοτροπίες, εποχές και μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης.

Πίνακες, γλυπτά, σχέδια, εγκαταστάσεις, χαρακτικά και καλλιτεχνικά βιβλία συνθέτουν μια ενδιαφέρουσα διαδρομή από το 1957 έως σήμερα.

Ξεχωριστή θέση στην έκθεση, την οποία επιμελείται η ιστορικός τέχνης Μπία Παπαδοπούλου, κατέχουν δύο σημαντικά αφιερώματα. Το πρώτο αφορά τη διεθνώς αναγνωρισμένη Χρύσα Βαρδέα-Μαυρομιχάλη, με καταγωγή από τη Μάνη, και το δεύτερο τον Καλαματιανό Γιάννη Μπουτέα, του οποίου η ιστορική εγκατάσταση από την Μπιενάλε της Βενετίας του 1990 παρουσιάζεται για πρώτη φορά στη γενέτειρά του.

Η έκθεση διοργανώνεται από τον Εικαστικό Τομέα του Δήμου Καλαμάτας, υπό τη διεύθυνση του Παναγιώτη Λαμπρινίδη.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στον θεσμό που έχει πλέον καθιερωθεί, επισημαίνοντας πως οι ετήσιες εκθέσεις αποτελούν σημείο αναφοράς για την πόλη, προσφέροντας υψηλής ποιότητας καλλιτεχνικό έργο. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η τέχνη δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά αναγκαίο και ζωντανό στοιχείο της συλλογικής ζωής.

Στη διαχρονική πολιτιστική παράδοση που έχει διαμορφώσει ο Δήμος στάθηκε ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, τονίζοντας πως η πόλη, για ακόμη μία χρονιά, μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης σημαντικών δημιουργών, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται και καλλιτέχνες με καταγωγή από την ευρύτερη περιοχή.

Τη φιλοσοφία της έκθεσης παρουσίασε η επιμελήτρια Μπία Παπαδοπούλου, αναλύοντας τα έργα που τη συνθέτουν και το κοινό τους μήνυμα, το οποίο επικεντρώνεται στο όραμα για ένα καλύτερο αύριο. Όπως επισήμανε, η έκθεση αναδεικνύει και διαφυλάσσει διαχρονικές αξίες, όπως η ιστορία, η μνήμη, η επικοινωνία, η αγάπη, η αλληλεγγύη και η ανθρωπιά. Σε μια εποχή που σημαδεύεται από πολέμους, καταστροφές και γενοκτονίες, τα έργα αποκτούν ιδιαίτερο συμβολισμό, υπενθυμίζοντας τη δύναμη της τέχνης να διατηρεί ζωντανές τις ανθρώπινες αξίες και να καλλιεργεί την ελπίδα.

Η «Κιβωτός του λόγου. Τέχνη και γραφή» θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως τις 8 Νοεμβρίου, προσκαλώντας τους επισκέπτες να ανακαλύψουν τη γραφή όχι μόνο ως μέσο επικοινωνίας, αλλά και ως πηγή έμπνευσης και καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Το εικαστικό γεγονός πραγματοποιείται από την Κοινωφελή Επιχείρηση «Φάρις» του Δήμου Καλαμάτας, με τη συμβολή του Ιδρύματος Ελληνική Διασπορά και της Πινακοθήκης Γιώργου Ν. Βογιατζόγλου.