Έριξε αυλαία το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας – Η γιγάντια τίγρης έκλεψε τις εντυπώσεις

Με εικόνες γεμάτες φαντασία, δημιουργικότητα και χρώμα ολοκληρώθηκε χθες, το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις σε μικρούς και μεγάλους.

Για εννέα ημέρες, η Καλαμάτα μετατράπηκε σε μια μεγάλη σκηνή καλλιτεχνικής έκφρασης, φιλοξενώντας παραστάσεις, δημιουργικά εργαστήρια και δράσεις που ανέδειξαν τη μαγεία και τις ανεξάντλητες δυνατότητες του κουκλοθέατρου.

Η φετινή διοργάνωση είχε πλούσιο πρόγραμμα, με τη συμμετοχή 21 καλλιτεχνικών ομάδων και 61 καλλιτεχνών, περιλαμβάνοντας 37 παραστάσεις, 2 δρώμενα, 12 εκπαιδευτικά εργαστήρια, μία έκθεση καλλιτεχνικής μάσκας και μία συναυλία στην Καλαμάτα. Παράλληλα, το Φεστιβάλ άπλωσε τη δράση του σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου, φέρνοντας την τέχνη του κουκλοθέατρου κοντά σε ακόμη περισσότερους θεατές. Τη διοργάνωση ανέλαβε η Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας, με τη συμβολή των δημιουργικών εθελοντών της.

Πολιτιστικοί χώροι, σχολεία και υπαίθρια σημεία φιλοξένησαν εκδηλώσεις για όλες τις ηλικίες, συνδυάζοντας το θέατρο με τη μουσική, τον χορό και τα εικαστικά.

Ξεχωριστή στιγμή της τελευταίας ημέρας αποτέλεσε το εντυπωσιακό δρώμενο «Η γιγάντια τίγρης στα βήματα της πόλης», με τη συμμετοχή του Ελληνικού Κέντρου Κουκλοθέατρου Unima Hellas και της ομάδας κρουστών «Κύμβαλα».

Η επιβλητική γιγάντια κούκλα “ζωντάνεψε” στους δρόμους της Καλαμάτας, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό θέαμα γεμάτο κίνηση, μουσική και συμβολισμούς. Με τη συνοδεία των κρουστών, η τίγρης έγινε το επίκεντρο της προσοχής, χαρίζοντας ένα ιδιαίτερο καλλιτεχνικό φινάλε στη φετινή διοργάνωση.

Η τίγρης δημιουργήθηκε συλλογικά από μέλη της Unima Hellas, με φυσικά υλικά, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Κουκλοθεάτρου το 2024. Για να αποκτήσει ζωή χρειάζεται τη συνεργασία δέκα κουκλοπαικτών, ενώ η παρουσία της στους δημόσιους χώρους μεταφέρει μηνύματα ανθρωπιάς, αλληλεγγύης και συλλογικότητας.

Πέρα από το εντυπωσιακό θέαμα, το δρώμενο ανέδειξε και την κοινωνική διάσταση της τέχνης, υπενθυμίζοντας πως το κουκλοθέατρο μπορεί να αποτελέσει μέσο επικοινωνίας, ευαισθητοποίησης και σύνδεσης των ανθρώπων.

Το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας ολοκλήρωσε τη φετινή του διαδρομή με ένα φινάλε γεμάτο ζωντάνια και φαντασία, επιβεβαιώνοντας τη σημασία του ως πολιτιστικού θεσμού που φέρνει την τέχνη πιο κοντά στην καθημερινότητα της πόλης και δημιουργεί ξεχωριστές εμπειρίες για το κοινό.