«Ο τέλειος φόνος» στο Εργατικό Κέντρο

Μετά τις επιτυχημένες παραστάσεις του στο Θέατρο Ελιάρτ στην Αθήνα, «Ο τέλειος φόνος» ταξιδεύει στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας στο κοινό μια συναρπαστική ιστορία μυστηρίου, γεμάτη αγωνία, ανατροπές και έντονα ψυχολογικά παιχνίδια. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Φρατζεσκάκης, ενώ επί σκηνής συναντιούνται οι Θάνος Καληώρας, Αλεξάνδρα Ούστα, Γιώργος Φρατζεσκάκης, Χρήστος Μάντακας και Παναγιώτης Κατσίκης.

Βασισμένο στο εμβληματικό έργο «Dial M for Murder» του Frederick Knott, το οποίο μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο το 1954 από τον Άλφρεντ Χίτσκοκ, το θεατρικό ξετυλίγει μια σκοτεινή ιστορία απιστίας, εκδίκησης και προμελετημένου εγκλήματος, στην οποία τίποτα δεν είναι όπως αρχικά φαίνεται.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο Τόνι Γουέντις, ένας πρώην πρωταθλητής του τένις, ο οποίος ανακαλύπτει ότι η σύζυγός του, Μάργκο, διατηρεί ερωτική σχέση με τον συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορημάτων Μαρκ Χάλιντεϊ. Αποφασισμένος να απαλλαγεί από εκείνη και να αποκτήσει την περιουσία της, καταστρώνει ένα φαινομενικά αψεγάδιαστο σχέδιο δολοφονίας.

Για να αποφύγει τις υποψίες της αστυνομίας, επιστρατεύει τον Τσαρλς Σουάν, έναν παλιό γνωστό του με σκοτεινό παρελθόν, τον οποίο εκβιάζει και δελεάζει οικονομικά, ώστε να αναλάβει την εκτέλεση του σχεδίου. Ωστόσο, στην προσπάθειά του να οργανώσει το τέλειο έγκλημα, θα βρεθεί αντιμέτωπος με απρόβλεπτες εξελίξεις που ανατρέπουν τις ισορροπίες.

Με διαρκείς εναλλαγές, έξυπνους διαλόγους και μια πλοκή που κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος, «Ο τέλειος φόνος» προσκαλεί τους θεατές να γίνουν μέρος ενός μυστηρίου, όπου κάθε λεπτομέρεια μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

Τα σκηνικά και τα κοστούμια υπογράφει ο Σάββας Πασχαλίδης, τους φωτισμούς ο Θανάσης Ρουμελιώτης και τη μουσική επιμέλεια ο Joniman. Βοηθός σκηνοθέτη είναι η Καίτη Αυγουστάκη, ενώ την παραγωγή υπογράφουν το ELIART και ο Γιάννης Ρουμελιώτης.

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