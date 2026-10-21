«Η Πύλος του Νέστορα» στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο – Παράταση έως τέλος Ιανουαρίου

Παρατείνεται έως την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2027 η περιοδική έκθεση «Η Πύλος του Νέστορα. Ένα μυκηναϊκό βασίλειο αποκαλύπτεται» στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, στην Αθήνα.

Στην έκθεση, 214 αρχαία έργα από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας και 11 από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, «συνομιλούν» με επιλεγμένα έργα από τις αίθουσες μυκηναϊκών αρχαιοτήτων, στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου. Ο αφηγηματικός άξονάς της εκτυλίσσεται ως μια περιήγηση στον χώρο και τον χρόνο: από τα διάσπαρτα κέντρα εξουσίας έως την εδραίωση του Aνακτόρου στον Άνω Εγκλιανό, όπου συγκροτείται το βασίλειο που η παράδοση συνδέει με τον ομηρικό Νέστορα.

Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο η διοργάνωση, που υλοποιείται σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, καθώς και με την ευγενική συμβολή του Μουσείου J. Paul Getty και του Πανεπιστημίου του Cincinnati (Department of Classics), παρουσιάζεται ως ο τρίτος σταθμός μιας διαδρομής που ξεκίνησε από το Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας (Φεβρουάριος - Μάιος 2025) και συνεχίστηκε στο J. Paul Getty Museum (Ιούνιος 2025-Ιανουάριος 2026).

Κάθε παρουσίαση εξελίσσεται σε διάλογο με την προηγούμενη, και η παρούσα εκδοχή αναμορφώθηκε με νέα σχεδιαστική αντίληψη και εμπλουτισμένες αφηγηματικές κατευθύνσεις.