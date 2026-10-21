Καλαμάτα: Ατομική έκθεση ζωγραφικής της Χρυσούλας Βάμβουκα-Βλαχονικολού

Την ατομική έκθεση ζωγραφικής της Χρυσούλας Βάμβουκα-Βλαχονικολού, με τίτλο «Απεριόριστες διαδρομές», φιλοξενεί από τις 5 έως τις 10 Νοεμβρίου το Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, στις 7 μ.μ.

Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Ομίλου για την UNESCO Τεχνών, Λόγου και Επιστημών Ελλάδας και η είσοδος είναι ελεύθερη. Την έκθεση προλογίζει, επιμελείται και παρουσιάζει η ιστορικός και κριτικός τέχνης Κωνσταντίνα Φαρμάκη, από την Αυστρία.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Τέχνη για καλό σκοπό», τρία επιλεγμένα έργα της ζωγράφου αφιερώνονται συμβολικά στην κοινωνική προσφορά και την αλληλεγγύη, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού και την ανάδειξη του έργου της εθελοντικής ομάδας Ο.Α.Κ. Μεσσηνίας και του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Η Χρυσούλα Βάμβουκα-Βλαχονικολού κατάγεται από την Κρήτη, αλλά έχει συνδέσει τη ζωή και την καλλιτεχνική της πορεία με τη Μεσσηνία. Αυτοδίδακτη ζωγράφος, ασχολείται με την τέχνη από τα μαθητικά της χρόνια, ενώ αργότερα στράφηκε σε αυτήν πιο συστηματικά, παράλληλα με τις οικογενειακές και επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Στα έργα της αποτυπώνει ανθρώπινες μορφές, οικογενειακές στιγμές και τοπία, αντλώντας έμπνευση από τον άνθρωπο και την καθημερινότητα.

Σημαντικός σταθμός στην καλλιτεχνική της πορεία ήταν η συμμετοχή της στην έκθεση «A woman’s affair» στη Βιέννη, όπου απέσπασε το Βραβείο Κοινού («Publicum Preis») και το Βραβείο Καλλιτεχνών («Künstler vergeben Preis»), ανάμεσα σε 30 γυναίκες καλλιτέχνιδες από την Κύπρο, την Ελλάδα, την Αργεντινή και την Αίγυπτο.

Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά, από τις 10 π.μ. έως τις 2 μ.μ. και από τις 6 μ.μ. έως τις 10 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, στην οδό Αριστομένους 33. Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6932341589.