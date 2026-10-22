Δημιουργίες μαθητών από τη Μεσσηνία σε έκθεση στην Αθήνα

Στην έκθεση, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, παρουσιάζονται 29 δημιουργίες μαθητών και μαθητριών από σχολεία της Μεσσηνίας, οι οποίες προέκυψαν από τις δράσεις φιλαναγνωσίας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας. Μέσα από τις αφίσες τους, τα παιδιά εκφράζουν τη φαντασία, τις ιδέες και τη δική τους ματιά για το βιβλίο και την ανάγνωση.

Στα εγκαίνια παρευρέθηκαν η Ρωξάνη Μπέη, πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ, η Βικτώρια Ζυγούρου, υπεύθυνη Πολιτισμού του ΟΠΑΝΔΑ, ο Βαγγέλης Ηλιόπουλος, πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος της IBBY - Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, ο Γιώργος Τσάμος, από τον τομέα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας, η Μαρία Δασκαλάκη, υπεύθυνη εκδόσεων του Πολιτιστικού Ομίλου Πειραιώς, καθώς και ο Θανάσης Κοτσοβός, υπεύθυνος της Παιδικής Βιβλιοθήκης «Μυρσίνη Ζορμπά» του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Η συνεργασία του Δήμου Αθηναίων, του ΟΠΑΝΔΑ, του Δήμου Καλαμάτας, της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας, της BOOKISTAS και της IBBY συμβάλλει στην προβολή των μαθητικών δημιουργιών και στην ανάδειξη της σημασίας της φιλαναγνωσίας και της δημιουργικής έκφρασης. Την εκδήλωση πλαισίωσε μουσικά ο Γιώργος Smac. Η έκθεση και τα πέντε δημιουργικά εργαστήρια, που πραγματοποιούνται έως τις 24 Οκτωβρίου, αποτελούν το προοίμιο του 3ου Φεστιβάλ Παιδικού Βιβλίου Καλαμάτας, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 6 Νοεμβρίου, με θέμα την εικονογράφηση, υπό την αιγίδα του υπουργείου Παιδείας.