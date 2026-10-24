Στην Αίγυπτο ταξιδεύει ο Σύλλογος «Εν Χορώ» Μεσσηνίας

Στην Αίγυπτο ταξιδεύουν 25 χορευτές του Συλλόγου «Εν Χορώ» Μεσσηνίας, έπειτα από πρόσκληση των επίσημων αρχών του Καΐρου και της Αλεξάνδρειας, προκειμένου να συμμετάσχουν στις εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και να παρουσιάσουν ένα ξεχωριστό πολιτιστικό πρόγραμμα στην ελληνική ομογένεια.

Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, τα μέλη του Συλλόγου θα παραστούν στη δοξολογία που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Κάιρο, θα συμμετάσχουν στην παρέλαση της ομογένειας και θα παρουσιάσουν παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων.

Στη συνέχεια, ο Σύλλογος θα μεταβεί στην Αλεξάνδρεια, όπου την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου θα παρουσιάσει τη μουσικοχορευτική παράσταση «Ρεμπέτικο», η οποία έχει ήδη παρουσιαστεί με επιτυχία στην Καλαμάτα, τη Σαλαμίνα και τον Πειραιά. Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με την παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τα νησιά του Αιγαίου.

Σύμφωνα με την υπεύθυνη του Συλλόγου, Ελένη Γκλεγκλέ, η πρόσκληση έγινε δεκτή με ιδιαίτερη χαρά, καθώς η παρουσία πολιτιστικών φορέων από την Ελλάδα στις κοινότητες του απόδημου ελληνισμού έχει ξεχωριστή σημασία. Όπως επισημαίνει, τέτοιες πρωτοβουλίες συμβάλλουν στη διατήρηση των δεσμών της ομογένειας με την πατρίδα, ενώ παράλληλα προβάλλουν την ελληνική ιστορία, την παράδοση και τον πολιτισμό σε ένα ευρύτερο κοινό.

Το ταξίδι του «Εν Χορώ» στην Αίγυπτο αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία πολιτιστικής εξωστρέφειας, με τον μεσσηνιακό σύλλογο να μεταφέρει την ελληνική μουσικοχορευτική παράδοση σε δύο πόλεις με μακρά και ιδιαίτερη ιστορική σχέση με τον ελληνισμό.