Διεθνής έκθεση παιδικού και εφηβικού βιβλίου

Με σύνθημα «Η φαντασία κυκλώνει τον κόσμο» (φράση του Αϊνστάιν, 1929) και τη συμμετοχή 42 εκδοτών, 10 βιβλιοπωλείων της Πάτρας, 15 φορέων του βιβλίου και της ανάγνωσης, 80 Ελλήνων δημιουργών και 13 συγγραφέων και εικονογράφων από το εξωτερικό, θα πραγματοποιηθεί από τις 11 έως τις 15 Νοεμβρίου η 1η Διεθνής Εκθεση Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου Πάτρας, στο ιστορικό κτήριο του Σκαγιοπούλειου.

Τη διοργάνωση αναλαμβάνει το Ελληνικό Ιδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού (ΕΛΙΒΙΠ), με χρηματοδότηση του υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει περισσότερες από 100 δράσεις και εκδηλώσεις σε συνεργασία με την Bologna Children’s Book Fair, το EURead, το Read for Real 2026 EUROPEAN AUTHORS DAY, το Υπουργείο Πολιτισμού Ισπανίας, το Ινστιτούτο Θερβάντες Αθήνας, την Πρεσβεία της Πολωνικής Δημοκρατίας, το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο και το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθήνας.

Για πρώτη φορά στη χώρα μας οργανώνεται μια Διεθνής Εκθεση Βιβλίου με επίκεντρο το παιδί, τον έφηβο και τον νέο, μετατοπίζοντας το κέντρο βάρους από την παραδοσιακή λογική της Εκθεσης ως χώρου παρουσίασης και πώλησης βιβλίων (με περίπτερα) σε ένα μοντέλο εμπειρίας και συμμετοχής των επισκεπτών. Στόχος είναι να συνδυαστεί η διεθνής πρακτική με τα τοπικά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και το ελληνικό οικοσύστημα του παιδικού και εφηβικού βιβλίου, λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές προκλήσεις για την αναγνωστική δραστηριότητα, όπως διαμορφώνονται στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή.

Η Εκθεση περιλαμβάνει ποικίλες εκδηλώσεις, όπως πρωτότυπα εργαστήρια, εκθέσεις, προβολές, επισκέψεις σχολείων με συμμετοχή των μαθητών σε δράσεις του προγράμματος, συναντήσεις με Έλληνες και ξένους συγγραφείς και εικονογράφους. Ακόμη σε ειδικά διαμορφωμένα τεχνολογικά περιβάλλοντα η εμπειρία του βιβλίου αποκτά νέα διάσταση. Στην ομπρέλα των θεματικών της Έκθεσης, εμπεριέχονται θεματικές ενότητες όπως το κόμικ, τα graphic novels, βιβλία science fiction και fantasy. Το νέο αυτό μοντέλο Εκθεσης φιλοδοξεί να συμβάλει στην πολιτιστική αποκέντρωση, καθώς και να δημιουργήσει στην Πάτρα και στην Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας έναν πυρήνα πολιτισμού με στόχο να αποτελεί σημείο αναφοράς για το παιδικό και εφηβικό βιβλίο.

Καθώς ο θεσμός είναι αφιερωμένος στην παιδική εμπειρία και εξέλιξη, δεν είναι τυχαίο που φιλοξενείται σε έναν ιστορικό χώρο, που είναι άμεσα συνδεδεμένος με την προστασία και την ανάπτυξη του παιδιού. Το Σκαγιοπούλειο Ιδρυμα, με πλούσια ιστορία και διαχρονικό κοινωνικό αποτύπωμα, φέτος συμπληρώνει σχεδόν έναν αιώνα λειτουργίας και αδιάκοπης προσφοράς και μέριμνας για τα παιδιά και τους νέους. Ένας χώρος που είναι αφιερωμένος στο παιδί υποδέχεται έναν νέο πολιτιστικό θεσμό τοποθετώντας το βιβλίο, τη φαντασία και τη δημιουργικότητα στο επίκεντρο της παιδικής και εφηβικής εμπειρίας και υπενθυμίζει ότι η ανάγνωση και ο πολιτισμός αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της προσωπικής ανάπτυξης και της κοινωνικής ένταξης κάθε νέου ανθρώπου.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της 1ης Διεθνούς Εκθεσης Παιδικού & Εφηβικού Βιβλίου, οι προσκεκλημένοι Ελληνες και ξένοι συγγραφείς, οι συμμετέχοντες εκδοτικοί οίκοι και οι φορείς θα ανακοινωθούν σύντομα. Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε το σύνδεσμο https://patraschildrensbookfair.elivip.gr/