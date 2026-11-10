Σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς η Καλαμάτα - Την Κυριακή στήνονται τα έλατα

Σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς μπαίνει σταδιακά η Καλαμάτα, καθώς την ερχόμενη Κυριακή 15 Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί η τοποθέτηση του μεγάλου φυσικού ελάτου στην κεντρική πλατεία της πόλης, σηματοδοτώντας την έναρξη των προετοιμασιών για τον φετινό εορταστικό στολισμό.

Όπως ανέφερε μιλώντας στην «Ε» ο πρόεδρος της «Φάρις», Παντελής Δρούγας, η επιχείρηση μεταφοράς και τοποθέτησης του δέντρου θα ξεκινήσει στις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής. Το έλατο θα μεταφερθεί στην κεντρική πλατεία, όπου με τη συνδρομή γερανών θα ανυψωθεί και θα τοποθετηθεί στη βάση του. Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαδικασία εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 7 παρά, ώστε οι εργασίες να πραγματοποιηθούν με ασφάλεια, πριν αυξηθεί η κίνηση των πολιτών στο κέντρο της πόλης.

Το φετινό χριστουγεννιάτικο δέντρο της κεντρικής πλατείας θα έχει ύψος περίπου 15 μέτρα, ενώ την ίδια ημέρα προγραμματίζεται να τοποθετηθούν και τα δύο μικρότερα έλατα, ύψους περίπου 10 μέτρων το καθένα, στην πλατεία 23ης Μαρτίου και στην προκυμαία του λιμανιού.

Ο κ. Δρούγας διευκρίνισε ότι και τα τρία δέντρα θα προέλθουν φέτος από φυτώριο της Χαλκίδας, με στόχο να διασφαλιστεί η καλή τους κατάσταση και να διατηρηθούν ακέραια τα κλαδιά τους, χωρίς να δημιουργηθούν κενά στην εμφάνισή τους κατά τη μεταφορά και την τοποθέτηση. Η συγκεκριμένη επιλογή έγινε και με βάση την περσινή εμπειρία, καθώς κατά τη μεταφορά και την τοποθέτηση των δέντρων είχαν παρατηρηθεί κενά στα κλαδιά.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της «Φάρις» γνωστοποίησε ότι περίπου 25 επιπλέον χριστουγεννιάτικα δέντρα θα διατεθούν στους προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου, συνοδευόμενα από φωτάκια και στολίδια, ώστε να αξιοποιηθούν για τον εορταστικό στολισμό των περιοχών τους.

ΣΤΙΣ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Η ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι η επίσημη έναρξη των φετινών χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στην Καλαμάτα έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, με τη φωταγώγηση του μεγάλου δέντρου στην κεντρική πλατεία. Το μουσικό πρόγραμμα της βραδιάς θα έχει και… άρωμα Fame Story, καθώς ένας από τους δύο καλλιτέχνες έχει περάσει από το γνωστό μουσικό talent show.

Το εορταστικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί το Σάββατο 28 και την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, με τις φωταγωγήσεις των χριστουγεννιάτικων δέντρων στην πλατεία 23ης Μαρτίου και στην προκυμαία του λιμανιού αντίστοιχα. Στις εκδηλώσεις θα συμμετάσχουν τα ΚΔΑΠ, η Παιδική και Νεανική Χορωδία του Δημοτικού Ωδείου, καθώς και η Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας.

Ξεχωριστή θέση στον εορταστικό σχεδιασμό θα έχει και φέτος η λειτουργία καρουζέλ, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην κεντρική πλατεία από τις 27 Νοεμβρίου έως και τις 6 Ιανουαρίου, με δωρεάν είσοδο για το κοινό.

Το πρόγραμμα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς θα περιλαμβάνει ακόμη παιδικές δράσεις, διαδραστικά παιχνίδια, μουσικοθεατρικά δρώμενα και εκδηλώσεις στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, με τη συμμετοχή των Καλλιτεχνικών Σχολών της «Φάρις».