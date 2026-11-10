Σχεδόν 3.000 θεατές στις εκδηλώσεις του 14ου Φεστιβάλ Κιθάρας Καλαμάτας

Σχεδόν 3.000 θεατές παρακολούθησαν τις εκδηλώσεις του 14ου Φεστιβάλ Κιθάρας Καλαμάτας, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τον Μάρτιο έως τον Ιούλιο του 2026, με συναυλίες, ρεσιτάλ, μουσικοθεατρικές παραστάσεις, masterclasses και τον καθιερωμένο διαγωνισμό κιθάρας.

Στον απολογισμό της διοργάνωσης, ο καλλιτεχνικός διευθυντής Αντώνης Κουφουδάκης αναφέρεται στην προσέλευση κοινού από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, αλλά και στη σταθερή παρουσία του θεσμού στην πολιτιστική ζωή της Καλαμάτας.

Το πρόγραμμα άνοιξε με ρεσιτάλ των τελειόφοιτων σπουδαστών του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας Ιωάννας Αγγελή, Ηλιάνας Ρούσσου και Χαράλαμπου Κουσούλη, ενώ ακολούθησε masterclass με τον κιθαριστή Θάνο Μήτσαλα. Η επίσημη έναρξη πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαρτίου, στο Studio του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, με ρεσιτάλ του ίδιου, ο οποίος παρουσίασε έργα των A. Barrios Mangoré, E. Gismonti, R. Miranda, S. Assad και M. Castelnuovo-Tedesco.

Στις 10 Μαΐου, στο Μέγαρο Χορού, οι Encardia και ο κιθαριστής Μιχάλης Κονταξάκης παρουσίασαν την παράσταση «Οι Encardia… και μια κιθάρα!», με τραγούδια και χορούς από την Κάτω Ιταλία και τη Μεσόγειο. Της παράστασης είχε προηγηθεί masterclass με τον Μιχάλη Κονταξάκη, ενώ τον Ιούνιο δόθηκε ρεσιτάλ από τον Μιχάλη Γιαννόπουλο, με έργα των Bach, Sor, Villa-Lobos, Dowland, Brouwer και Τζωρτζινάκη.

Στις 7 και 8 Ιουνίου παρουσιάστηκε, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γυναικών Μικρομάνης «Μαρία Πολυδούρη», η μουσικοθεατρική παράσταση «Είμαστε κάτι ξεχαρβαλωμένες κιθάρες», αφιερωμένη στη ζωή και την ποίηση της Μαρίας Πολυδούρη και του Κώστα Καρυωτάκη.

Η σκηνοθεσία της παράστασης καθώς και η επιμέλεια σκηνικών και κουστουμιών ανήκει στον Παναγιώτη Αδάμ, η συγγραφή του μονολόγου στην Εύη Ντινοπούλου, ο ρόλος της Μαρίας Πολυδούρη, στην Παναγιώτα Ηλιοπούλου, η ερμηνεία των τραγουδιών στην Μαρία Κρασοπούλου και τον Γιάννη Γαραντζιώτη και η επιλογή των μελοποιημένων ποιημάτων, η μεταγραφή τους για κιθάρα και η εκτέλεση τους, στον Αντώνη Κουφουδάκη.

Τον Ιούλιο ακολούθησε ρεσιτάλ του Βρετανού κιθαριστή Mark Leighton, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε στις 25 Ιουλίου, στο Πολιτιστικό Κέντρο Μεθώνης, με την παράσταση «Η μουσική των ποιητών». Η Κατερίνα Παλαιολόγου στο τραγούδι, η Παναγιώτα Ηλιοπούλου στην αφήγηση και ο Αντώνης Κουφουδάκης στην κιθάρα παρουσίασαν μελοποιημένα ποιήματα των Γιάννη Ρίτσου, Οδυσσέα Ελύτη και Νίκου Γκάτσου, καθώς και ισπανικά ποιήματα του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα.

Οι διακρίσεις του διαγωνισμού

Σημαντική θέση στο φεστιβάλ είχε ο 14ος Διαγωνισμός Κιθάρας Καλαμάτας, που πραγματοποιήθηκε στις 4 και 5 Ιουλίου, με 34 συμμετοχές από όλη την Ελλάδα. Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής ήταν ο κιθαριστής Κώστας Κοτσιώλης.

Στην παιδική κατηγορία, το Α΄ βραβείο απέσπασε ο Αθανάσιος Κάππος, το Β΄ ο Μύρων Αλέξιος Κοταρίδης, ενώ το Γ΄ απονεμήθηκε στην Άννα Μαρία Γεωργαντά και τον Δημήτριο Ηλιόπουλο. Έπαινοι απονεμήθηκαν στη Φωτεινή Αναγνωστοπούλου, την Κυβέλη Βιρτσιώνη, τον Παναγιώτη Γκιώνη, την Έλενα Καρλέτσου, τον Κωνσταντίνο Μαζιώτη, τη Σταυρούλα Μιχαήλ, τον Μιχάλη Ξύνα και τον Κωνσταντίνο Τριανταφύλλου.

Στην εφηβική κατηγορία, το Α΄ βραβείο κέρδισε ο Γεώργιος Αντωνάκος, το Β΄ η Αριάδνη Γεωργιοπούλου και το Γ΄ η Αλίκη Ψάλτη. Σε οκτώ ακόμη συμμετέχοντες απονεμήθηκαν αναμνηστικά διπλώματα συμμετοχής.

Στην κατηγορία χωρίς όριο ηλικίας, το Α΄ βραβείο απέσπασε η Αναστασία Παπασπυριδάκου, το Β΄ ο Χαράλαμπος Κουσούλης και το Γ΄ η Αγγελική Σκοπετέα, ενώ έπαινο έλαβε η Ηλιάνα Ρούσσου.

Τα πρώτα βραβεία στις παιδικές και εφηβικές κατηγορίες συνοδεύτηκαν από κιθάρες, προσφορά του μουσικού οίκου «Ανδρομηδάς». Στην κατηγορία χωρίς όριο ηλικίας, η νικήτρια έλαβε κιθάρα αξίας 4.000 ευρώ, κατασκευής του Βασίλη Συγλέτου, καθώς και τη δυνατότητα συμμετοχής σε συναυλία του επόμενου φεστιβάλ. Τα δεύτερα και τρίτα βραβεία συνοδεύτηκαν από δωροεπιταγές, ενώ στην κατηγορία χωρίς όριο ηλικίας απονεμήθηκαν επιπλέον κιθάρες, προσφορά του μουσικού εκδοτικού οίκου «Χ. Νάκας – Κ. Παπαγρηγορίου». Σε όλους τους διαγωνιζόμενους προσφέρθηκαν χειροποίητες χορδές.

Μετά την ολοκλήρωση των απονομών στις παιδικές και εφηβικές κατηγορίες, στις 4 Ιουλίου, ακολούθησε συναυλία της Γερμανίδας κιθαρίστριας Julia Trintschuk, η οποία παρουσίασε έργα για κιθάρα, καθώς και τραγούδια από τη Λατινική Αμερική.

Το φεστιβάλ διοργανώνεται από τη «Φάρις», το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας και τον Σύλλογο «Τέρψις», υπό την αιγίδα του Δήμου Καλαμάτας. Για πρώτη φορά φέτος είχε την υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Οπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Αντώνης Κουφουδάκης, η πολύτιμη συνδρομή των χορηγών αποτελεί βασικό στήριγμα του θεσμού, καθώς του δίνει τη δυνατότητα να συνεχίζει την πορεία του με αισιοδοξία. Όπως σημείωσε, η αρωγή τους είναι συγκινητική σε κάθε επίπεδο. Το ραντεβού ανανεώνεται για το 15ο Φεστιβάλ Κιθάρας Καλαμάτας.