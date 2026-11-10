12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου: Εκδηλώσεις με επίκεντρο την κοινωνική ευαισθητοποίηση

Τρεις εκδηλώσεις με επίκεντρο την κοινωνική ευαισθητοποίηση, την ισότιμη συμμετοχή και την προσβασιμότητα στον πολιτισμό διοργανώνονται στην Καλαμάτα, στο πλαίσιο των προφεστιβαλικών δράσεων του 12ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκδήλωση ενημέρωσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1, ημερίδα με θέμα «Προσβάσιμος κινηματογράφος και τέχνη για όλους» και βιωματικό σεμινάριο για τη μέθοδο DanceDisability (Χορός και Αναπηρία).

Η πρώτη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, στις 7 μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου «Ρεξ», με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας και ο Σύλλογος Διαβητικών Νομού Μεσσηνίας «Γλυκιά Μεσσηνία» συνδιοργανώνουν, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη, προβολή του βιωματικού ντοκιμαντέρ «Ζούμε Ανάμεσά Σας» (We Live Among You), παραγωγής 2026, διάρκειας 54 λεπτών, παρουσία της σκηνοθέτιδας και ακτιβίστριας Μαρίας Κατσικαδάκου (Maria Cyber).

Η ταινία, που έκανε την επίσημη πρεμιέρα της στο 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, προσεγγίζει τον Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1, επιχειρώντας να αποδομήσει φόβους και στερεότυπα γύρω από την καθημερινότητα των ανθρώπων που ζουν με την πάθηση. Καταγράφει με ειλικρίνεια αλλά και χιούμορ μια πραγματικότητα που περιλαμβάνει συνεχείς μετρήσεις γλυκόζης, χορήγηση ινσουλίνης, ξενύχτια και υπογλυκαιμίες, αλλά και όνειρα, δημιουργία, αθλητισμό και καθημερινή δράση.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο άνθρωπος πίσω από τον αισθητήρα, με την ταινία να αναδεικνύει τη δύναμη, την εξωστρέφεια και την ανάγκη κοινωνικής αποδοχής της κοινότητας των ανθρώπων με διαβήτη.

Μετά την προβολή θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με μέλη του Συλλόγου «Γλυκιά Μεσσηνία», τα οποία θα μοιραστούν προσωπικές εμπειρίες και βιώματα. Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, ο Γεράσιμος Βεναρδής και η 12χρονη Λυδία Καραγιάννη.

Ο Σύλλογος Διαβητικών Νομού Μεσσηνίας «Γλυκιά Μεσσηνία», υπό την προεδρία της Αθανασίας Καρούνου, αναπτύσσει δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολεία, καθώς και πρωτοβουλίες ψυχολογικής υποστήριξης οικογενειών και προάσπισης των δικαιωμάτων των ανθρώπων με διαβήτη. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η διαδικτυακή πλατφόρμα Glykouli.gr, η οποία φιλοξενεί επιστημονικά άρθρα, πρακτικούς οδηγούς, προσωπικές μαρτυρίες και δράσεις ενημέρωσης.

Η Μαρία Κατσικαδάκου, γνωστή και ως Maria Cyber, είναι ακτιβίστρια, φωτογράφος, καλλιτέχνιδα και δημιουργός ντοκιμαντέρ. Με μακρά παρουσία στον χώρο της κοινωνικής ευαισθητοποίησης και της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχει ασχοληθεί με τη φωτογραφία, τις ανεξάρτητες κινηματογραφικές παραγωγές και τη διοργάνωση πολιτιστικών φεστιβάλ.

Ημερίδα για τον προσβάσιμο κινηματογράφο και την τέχνη

Την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, από τις 10 π.μ. έως τις 5.30 μ.μ., στο ξενοδοχείο «Ρεξ» στην Καλαμάτα, θα πραγματοποιηθεί ημερίδα με θέμα «Προσβάσιμος κινηματογράφος και τέχνη για όλους», την οποία διοργανώνει το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας. Η ημερίδα εντάσσεται στο 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου και στο πρόγραμμα «Ντοκιμαντέρ για Όλους», που υλοποιείται σε συνεργασία και με την υποστήριξη του Ιδρύματος «Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου».

Δημιουργοί, εκπαιδευτικοί, επιστήμονες, πολιτιστικοί φορείς και εκπρόσωποι οργανώσεων ατόμων με αναπηρία θα αναπτύξουν ζητήματα που αφορούν την ισότιμη πρόσβαση στον κινηματογράφο και τις τέχνες, τις δυσκολίες που εξακολουθούν να υπάρχουν, αλλά και τις δυνατότητες συνεργασίας για έναν πολιτισμό χωρίς αποκλεισμούς. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εμπειρίες και τις προτάσεις των ίδιων των κοινοτήτων.

Το πρόγραμμα αρχίζει στις 10 π.μ. με την υποδοχή και τους χαιρετισμούς. Στις 10.30 π.μ. η αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου Βιλελμίνη Σωσώνη θα μιλήσει για την προσβασιμότητα στο κινηματογραφικό έργο, εστιάζοντας στους υπότιτλους για κωφούς και βαρήκοους (SDH), στην ακουστική περιγραφή και στην εκπαιδευτική μεταγλώττιση για παιδιά με νοητική αναπηρία.

Στις 11 π.μ. ο εκπαιδευτικός μουσικής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου και επισκέπτης καθηγητής του Ιονίου Πανεπιστημίου Δημήτρης Σαρρής θα αναπτύξει το θέμα «Ήχος, εικόνα, κίνηση και σώμα: πολυαισθητηριακές προσεγγίσεις στη συμπεριληπτική εκπαίδευση και την αναπηρία».

Ακολουθεί, από τις 11.30 π.μ. έως τις 12 μ., συζήτηση για το ντοκιμαντέρ και τον κοινωνικό αντίκτυπο, με τον σκηνοθέτη και παραγωγό Σιαμάκ Ετεμάντι και την impact producer Αντριάνα Θεοχάρη. Με αφορμή την ταινία «Από τι είμαστε φτιαγμένοι», θα παρουσιαστεί μια μελέτη περίπτωσης για τη σύνδεση του ντοκιμαντέρ με τις κοινότητες, την εκπαίδευση και την κοινωνική δράση. Στο επίκεντρο θα βρεθούν επίσης η αναπαράσταση της αναπηρίας στον κινηματογράφο, τα στερεότυπα, η συμμετοχή και η αυτοδιάθεση, μέσα από την εμπειρία των δημιουργών και την καμπάνια κοινωνικού αντικτύπου που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δήμους, συλλόγους ΑμεΑ και θεραπευτές.

Στις 12 μ. η δρ Μαρία Ζαφειροπούλου, ιδρύτρια της CO2GETHER, και η Sara Albo, videomaker και υπεύθυνη social media του οργανισμού, θα παρουσιάσουν την ενότητα «Το ντοκιμαντέρ στην υπηρεσία των ατόμων με αναπηρία». Θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ «Unsung Heroes», που καταγράφει τη ζωή ανθρώπων με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση (ALS) και άνοια, καθώς και τις εμπειρίες των οικογενειών και των φροντιστών τους. Θα ακολουθήσουν ερωτήσεις από το κοινό και διάλειμμα.

Το απογευματινό πρόγραμμα ξεκινά στις 2 μ.μ. με την κοινωνική λειτουργό και ψυχοθεραπεύτρια Σάντυ Χρηστίδου, επιστημονικά υπεύθυνη της δομής «Ο Κήπος της Λυσούς», η οποία θα παρουσιάσει σχολικές εμπειρίες από την προβολή μεταγλωττισμένων ταινιών. Θα προβληθούν αποσπάσματα με ειδική τεχνική επεξεργασία, καθώς και το μεταγλωττισμένο εξάλεπτο animation «Ρέι το χαλάκι», στο πλαίσιο της ενότητας «Όταν το ντοκιμαντέρ συναντά την εκπαίδευση».

Στις 2.30 μ.μ. ο πρόεδρος του αθλητικού συλλόγου ΑμεΑ «ΔΙΑΦΟΡΟΖΩ» και αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Τουρισμού του Δήμου Καλαμάτας Γιώργος Λαζαρίδης θα αναφερθεί στις πρακτικές συνεργασίες μεταξύ δημιουργών, οργανώσεων ατόμων με αναπηρία, φεστιβάλ, δήμων και πολιτιστικών φορέων, με θέμα «Από την προβολή στη δράση».

Στις 2.45 μ.μ. η καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ Dance Disability Μαρία Καραπαναγιώτη θα μιλήσει για την τέχνη του χορού ως μέσο ένταξης και έκφρασης ζωής. Η παρουσίασή της συνδέεται με το βιωματικό επιμορφωτικό πρόγραμμα DanceDisability που θα πραγματοποιήσει τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, στο ξενοδοχείο «Ρεξ».

Στη συνέχεια, στις 3 μ.μ., ο πρόεδρος του ΣΥ.Φ.ΑΜΕΑ Μεσσηνίας Νικόλαος Καραγιαννίδης θα αναπτύξει το θέμα του εθελοντισμού ως γέφυρας για την προσβασιμότητα και την ισότιμη συμμετοχή στον πολιτισμό. Στις 3.15 μ.μ. ο ειδικός παιδαγωγός και επιστημονικός υπεύθυνος Κέντρου Ημέρας παιδιών και εφήβων με αυτισμό Κωνσταντίνος Σπαράγγης θα αναφερθεί στη σχέση αυτισμού και κινηματογράφου, από την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας έως την ισότιμη πολιτιστική συμμετοχή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συζήτηση που θα ακολουθήσει, από τις 3.30 μ.μ. έως τις 4.30 μ.μ., με θέμα «Προς έναν προσβάσιμο πολιτισμό». Εκπρόσωποι του Επιμορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Κωφών Βαρηκόων Μεσσηνίας και της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Νοτίου Πελοποννήσου θα παρουσιάσουν τις ανάγκες, τα εμπόδια και τις προτάσεις των ίδιων των κοινοτήτων για έναν πολιτισμό ανοιχτό σε όλους.

Η ημερίδα θα ολοκληρωθεί από τις 4.30 μ.μ. έως τις 5.30 μ.μ. με την ενότητα «Κινηματογράφος και μουσική: μια συνάντηση με την τέχνη». Θα παρουσιαστεί το τρέιλερ της «Τυφλόμυγας», βιογραφικού ντοκιμαντέρ μικρού μήκους της Αζίμα Χαβρέ, το οποίο θα προβληθεί ολόκληρο στο 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου.

Η ταινία αφηγείται την ιστορία της Βένιας Σταυροπούλου, η οποία, λίγο μετά τις σπουδές της στην υποκριτική και το τραγούδι και ενώ έκανε τα πρώτα επαγγελματικά της βήματα, έχασε ολοκληρωτικά την όρασή της. Ακολουθεί συζήτηση με την πρωταγωνίστρια και τη σκηνοθέτιδα, ενώ το πρόγραμμα θα κλείσει με τέσσερα τραγούδια που θα ερμηνεύσει η Βένια Σταυροπούλου, συνοδευόμενη στο πιάνο από τον Πέτρο Κατσούλη.

Καθ' όλη τη διάρκεια της ημερίδας θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα από τη διερμηνέα Ελισάβετ Τράκα, ενώ ο χώρος είναι προσβάσιμος για άτομα με αμαξίδιο.

Βιωματικό σεμινάριο DanceDisability

Η τρίτη προφεστιβαλική δράση αφορά εισαγωγικό βιωματικό σεμινάριο για τη μέθοδο DanceDisability (Χορός και Αναπηρία), το οποίο θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, στις 10.30 π.μ., στο ξενοδοχείο «Ρεξ». Εισηγήτρια θα είναι η Μαρία Χαρ. Καραπαναγιώτη, πιστοποιημένη tutor της μεθόδου και καλλιτεχνική διευθύντρια του International Dance Festival Disability.

Η μέθοδος DanceDisability προσεγγίζει τη σωματική κίνηση ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας, χωρίς να την περιορίζει σε αυστηρές τεχνικές φόρμες. Μέσα από τη σύνδεση του χορού με τη μουσική, επιδιώκει να αποδομήσει κινητικά στερεότυπα και να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση, την αυτονομία και την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στις παραστατικές τέχνες.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία, εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής, επαγγελματίες και σπουδαστές χορού και θεάτρου, φυσιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, θεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, φροντιστές και εργαζόμενους σε δομές αναπηρίας και αποκατάστασης, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο για τη συμπερίληψη στον πολιτισμό.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη, αλλά απαιτείται δήλωση συμμετοχής λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης από τις «Δρυάδες εν Πλω». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@peloponnisosdocfestival.com, με θέμα «Δήλωση Συμμετοχής Βιωματικό Σεμινάριο DANCEDISABILITY».

Σημειώνεται ότι το ντοκιμαντέρ «Ζούμε Ανάμεσά Σας» θα προβληθεί επίσης στο κυρίως πρόγραμμα του 12ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου, στην Τρίπολη και στο Άργος.

Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου (PIDF) θα πραγματοποιηθεί από τις 20 έως τις 29 Νοεμβρίου 2026, στην Καλαμάτα και σε 16 ακόμη πόλεις και περιοχές της Πελοποννήσου. Η τελετή έναρξης έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, στις 9 μ.μ.

Το πλήρες πρόγραμμα των προβολών και των δράσεων είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα peloponnisosdocfestival.com.