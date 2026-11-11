12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου: 130 ταινίες και έξι παγκόσμιες πρεμιέρες

Με περισσότερες από 130 ελληνικές και διεθνείς ταινίες, 62 πανελλήνιες και έξι παγκόσμιες πρεμιέρες, ανοίγει την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου η αυλαία του 12ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου, στην Καλαμάτα. Η τελετή έναρξης θα γίνει στις 9 μ.μ. στο αμφιθέατρο «Θεόδωρος Αγγελόπουλος», ενώ οι προβολές και οι παράλληλες εκδηλώσεις θα διαρκέσουν έως τις 29 Νοεμβρίου.

Η φετινή διοργάνωση έχει ως κεντρικό θεματικό άξονα τις «Ανθρώπινες Σχέσεις», προσεγγίζοντας τους δεσμούς της οικογένειας, της φιλίας, του έρωτα και της κοινότητας, όπως αυτοί δοκιμάζονται και μεταβάλλονται σε έναν κόσμο διαρκών κρίσεων. Παράλληλα, το πρόγραμμα αναπτύσσεται γύρω από ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κοινωνίας, ισότητας και περιβάλλοντος. Το Φεστιβάλ, που διοργανώνεται από το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας και φέρει το ευρωπαϊκό σήμα ποιότητας EFFE Label 2024-2027, επεκτείνεται και φέτος σε ένα ευρύ δίκτυο πόλεων και περιοχών της Πελοποννήσου. Εκτός από την Καλαμάτα, δράσεις και προβολές προγραμματίζονται στην Πάτρα, την Ακράτα, το Ξυλόκαστρο, τη Μονή Πορετσού, την Αμαλιάδα, τη Στυμφαλία, το Άργος, το Ναύπλιο, τη Δημητσάνα, την Τρίπολη, τα Φιλιατρά, τη Σπάρτη, το Λεωνίδιο, το Γύθειο, τη Μονεμβασιά, το Κιάτο και τα Καλάβρυτα. Μεγάλο μέρος των ταινιών θα είναι διαθέσιμο και διαδικτυακά. Την έναρξη του Φεστιβάλ θα σηματοδοτήσει η προβολή του βραβευμένου ντοκιμαντέρ «ΝΑΖΑ» των Yuval Abraham και Rachel Szor, το οποίο εστιάζει στους μηχανισμούς των ισραηλινών στρατιωτικών συστημάτων και στις απώλειες αμάχων στη Γάζα, μέσα από τις αποκαλύψεις πρώην χειριστών τους. Η αυλαία θα πέσει την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, στις 9 μ.μ., με την παγκόσμια πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Θέρετρο» (Resort) του Ömer Çapoğlu, που πραγματεύεται την πόλη-φάντασμα των Βαρωσίων. Η προβολή θα συνοδευτεί από ζωντανή μουσική από το Φωνητικό Σύνολο Μελίφωνον. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι διεθνείς παραγωγές «The Roots of Madness» του Edgar Hagen, «Amazomania» του Nathan Grossman, «Charmian Clift: Life Burns High» της Rachel Lane, «Madleens» και «Uyariy» του Javier Corcuera. Περισσότεροι από 60 σκηνοθέτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό αναμένεται να βρεθούν στην Καλαμάτα και στις υπόλοιπες πόλεις του δικτύου, προκειμένου να συζητήσουν με το κοινό για τις ταινίες τους.

Διήμερο προβολών στα Φιλιατρά

Τέσσερα ντοκιμαντέρ από Ελληνες και ξένους δημιουργούς θα προβληθούν στις 21 και 22 Νοεμβρίου στο Μουσείο Πάνου & Ηλία Ηλιόπουλου στα Φιλιατρά. Το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, στις 7 μ.μ., θα προβληθεί το «HillTen» (72΄) του Γιώργου Παπασταμούλου και στις 8.30 μ.μ. το «Those Who Touched War» (72΄) των Ηώς Χαβιαρά και Μιχάλη Καστανίδη. Την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, στις 7 μ.μ., ακολουθεί το «Οι μαθητές που μετρούσαν τ’ άστρα» (62΄) του Γιάννη Ξύδα και στις 8.30 μ.μ. το «Dad Genes» (62΄) του Craig Downing. Εκθέσεις και παράλληλες δράσεις Σημαντικό μέρος της διοργάνωσης αποτελούν οι τέσσερις εικαστικές εκθέσεις. Ανάμεσά τους η ιστορική φωτογραφική έκθεση «War and Grace», σε συνεργασία με το γαλλικό Centre de Vignacourt, με την παρουσία της σκηνοθέτιδας Agnès Mourgues, το «The Butterfly Effect» του Dr. Luke Blazejewski, η ατομική έκθεση «Promenades - Περίπατοι» του Kanellos COB και η έκθεση ζωγραφικής «Παρουσίες» της Χριστιάνας Κανελλακοπούλου. Στις παράλληλες δράσεις περιλαμβάνονται επίσης η διαδραστική εμπειρία εικονικής πραγματικότητας VR «PEELME» της Μαρίας Λεωνίδα, με θέμα τη σπατάλη τροφίμων, και η ζωντανή κινηματογραφική performance «DYSTOPIA UTOPIA» του Diego Barronal. Το εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό σκέλος περιλαμβάνει το διεθνές εργαστήριο ανάπτυξης κινηματογραφικών προτάσεων «Docu Pitch Lab», εργαστήρια κινηματογράφησης και διεύθυνσης φωτογραφίας από τον Dr. Mark Bond του Bournemouth University, καθώς και εργαστήριο κινουμένων σχεδίων Stop Motion για μαθητές, με τον σκηνοθέτη Thomas Kunstler. Παράλληλα, διοργανώνονται διεθνής διαγωνισμός φοιτητικών ταινιών, η ενότητα «Γέφυρα Δημιουργίας» σε συνεργασία με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, παρουσίαση των ταινιών του 2ου Κινηματογραφικού Camp Ταϋγέτου και ειδικές φοιτητικές βραβεύσεις σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Τα βραβεία

Στο διαγωνιστικό πρόγραμμα απονέμονται το Βραβείο ΕΚΚΟΜΕΔ Καλύτερου Ελληνικού Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους, με χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ, το Βραβείο Ισότητας, το Βραβείο Περιβάλλοντος, ύψους 3.000 ευρώ, από το Μαριολοπούλειο - Καναγκίνειο Ίδρυμα, καθώς και το Βραβείο Καλύτερου Ελληνικού Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους. Στη φετινή διοργάνωση θεσπίζεται επίσης το Βραβείο Καλύτερου Εκπαιδευτικού Ντοκιμαντέρ, το οποίο θα απονείμει επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Καλαμάτας. Η είσοδος σε όλες τις προβολές και τις δράσεις είναι ελεύθερη. Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του ΕΚΚΟΜΕΔ και της ΕΡΤ, σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Καλαμάτας και τους δήμους και πολιτιστικούς φορείς των περιοχών που συμμετέχουν στο δίκτυο.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

15:00 Οι μαθητές που μετρούσαν τ' άστρα: Οι αγώνες των νυχτερινών μαθητών στη μετεμφυλιακή Ελλάδα (1962-1967) (62'). Του Γιάννη Ξύδα (Ελλάδα) 16:15 Ταινίες μικρού μήκους (3 ταινίες) • Τακούνια / Heels (20') Του Γιώργου Αρχιμανδρίτη (Ελλάδα) • Χαρταετός / Kite (15') (παρουσία σκηνοθέτη) Του Θάνου Ψυχογιού (Ελλάδα) • Στάχτη στα Μάτια / Ashes to the Eyes (13') (διεθνής πρεμιέρα, παρουσία σκηνοθέτιδας) Της Teresa Castillo (Ελλάδα) 17:15 Το μουσείο / The Museum (29') (παρουσία σκηνοθέτη) Του Νίκου Θεοδοσίου (Ελλάδα) 18:00 Killing Anna (76') Του Sam Benstead (Ολλανδία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Συρία) 19:30 La Estrella: Χαμένοι στον Χρόνο / La Estrella: Lost in Time (57') (διεθνής πρεμιέρα, παρουσία σκηνοθετών) Των Joan Gascon, Nina Thomas (Ισπανία) 21:00 Τελετή έναρξης 21:30 Naza (80') Των Yuval Abraham, Rachel Szor (Ηνωμένο Βασίλειο).