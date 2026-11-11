Το Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου σε Φιλιατρά και Σπάρτη

Δύο ακόμη σταθμούς εκτός Καλαμάτας περιλάμβανε το πρόγραμμα του 10ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου, με παραστάσεις στα Φιλιατρά το Σάββατο 7 Νοεμβρίου και στη Σπάρτη την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, που απευθύνθηκαν σε μικρούς και μεγάλους.

Στο Φουρναράκειο Θέατρο Φιλιατρών παρουσιάστηκε το Σάββατο η παράσταση «Εγώ και ο φόβος μου» από την ομάδα "Σπείρα", με την Νικολέτα Βασιλοπούλου και τον Κωνσταντίνο Δημητρακόπουλο.

Την Κυριακή, στο Πνευματικό Κέντρο Σπάρτης, τη σκυτάλη πήρε ο θίασος Σκιών με την παράσταση «Τσαλακοσκούφης ο λαμπρότερος», με τον Κωνσταντίνο και τη Γεωργία Δημητρακοπούλου. Και στις δύο πόλεις η προσέλευση του κοινού ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική, με τις αίθουσες να γεμίζουν από παιδιά και οικογένειες. Η οργανωτική επιτροπή του Φεστιβάλ επισημαίνει την άρτια προετοιμασία των τοπικών φορέων που συνέβαλαν στη φιλοξενία των παραστάσεων, καθώς στα Φιλιατρά υπήρξε συνεργασία με τον Σύλλογο «ΠΥΡΣΟΣ», ενώ στη Σπάρτη με τον Δήμο και τον αντιδήμαρχο Πολιτισμού. Μάλιστα, είχαν εκδοθεί δελτία δωρεάν εισόδου για όλους τους θεατές. Η παράσταση στα Φιλιατρά πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Συλλόγου «ΠΥΡΣΟΣ», του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και του Δήμου Τριφυλίας. Στη Σπάρτη, η δράση υποστηρίχθηκε από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννήσου, πρόεδρος της οποίας είναι ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος. Παρά τη θετική ανταπόκριση του κοινού και τη συνεχή διεύρυνση των δράσεών του, η οργανωτική επιτροπή εκφράζει έντονο προβληματισμό για το μέλλον του θεσμού.

Οπως επισημαίνει, "το μέλλον του 11ου Φεστιβάλ αχνοφέγγει δυσοίωνο και καθόλου ελπιδοφόρο με την καινούργια εγκύκλιο του Υπουργείου που περιορίζει και ανατρέπει την ανάπτυξη της τέχνης του κουκλοθέατρου με τις αλλαγές στις προτάσεις επιχορηγήσεων σε πολιτιστικούς και φορείς".