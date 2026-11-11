Καλαμάτα: «Τα Παραμύθια της Κυριακής» στο Πνευματικό Κέντρο

Με δύο αφηγηματικές συναντήσεις συνεχίζονται «Τα Παραμύθια της Κυριακής», στις 12 το μεσημέρι και στις 7 το απόγευμα, την Κυριακή 15 Νοεμβρίου στην αίθουσα «Ρεγγίνα» του Πνευματικού Κέντρου.

Οι αφηγήτριες Λίλλυ Τριαντάρη και Χριστίνα Δίμιζα παρουσιάζουν λαϊκά παραμύθια και ιστορίες της προφορικής παράδοσης, που ταξιδεύουν από γενιά σε γενιά και κρατούν ζωντανή τη δύναμη της αφήγησης. Η μεσημεριανή συνάντηση απευθύνεται σε παιδιά από 5 ετών, ενώ η απογευματινή σε παιδιά από 7 ετών.

Ο κύκλος συναντήσεων με λαϊκά παραμύθια και ιστορίες από την παγκόσμια προφορική παράδοση θα συνεχιστεί την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου, με δύο ακόμη αφηγήσεις στις ίδιες ώρες. Η είσοδος κοστίζει 7 ευρώ ανά άτομο για κάθε αφήγηση, ενώ η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται μέσω της TicketServices. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6974810242 και 6971739043.