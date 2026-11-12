Καλαμάτα: Επιστρέφει για τέταρτη χρονιά η «Πλατεία των Ευχών» - Με συμμετοχή παιδιών ΑμεΑ

Τον δικό της ξεχωριστό εορταστικό τόνο αναμένεται να δώσει για τέταρτη χρονιά η «Πλατεία των Ευχών», η χριστουγεννιάτικη δράση που οραματίστηκε και υλοποίησε ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας (ΣΕΜ) στην κεντρική πλατεία, αποκτώντας πλέον σταθερή θέση στις γιορτές της Καλαμάτας.

Η πρωτοβουλία έδωσε από την πρώτη χρονιά μια διαφορετική εικόνα στο κέντρο της πόλης, προσελκύοντας χιλιάδες μικρούς και μεγάλους στα ξύλινα σπιτάκια της. Φέτος, οι προετοιμασίες βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο η «Πλατεία των Ευχών» να υποδεχθεί το κοινό από τις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου.

ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΠΙΤΑΚΙΑ ΜΕ ΓΙΟΡΤΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Μιλώντας στην «Ε», ο πρόεδρος του ΣΕΜ Γιάννης Κολοβός ανέφερε ότι η τοποθέτηση των κατασκευών αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη Νοεμβρίου, ενώ η επίσημη έναρξη λειτουργίας προγραμματίζεται πιθανότατα για το πρώτο Σάββατο του Δεκεμβρίου, ή μια μέρα νωρίτερα. Από το πρώτο κιόλας Σαββατοκύριακο προβλέπεται και η παρουσία του Αγίου Βασίλη.

Συνολικά θα τοποθετηθούν τέσσερα σπιτάκια: του Αγίου Βασίλη, της Ελεοδώρας, το εργαστήρι των ξωτικών και το εργαστήρι σοκολάτας και ζαχαροπλαστικής. Στο εργαστήρι των ξωτικών τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν κατασκευές με ανακυκλώσιμα υλικά, συμμετέχοντας ενεργά στις γιορτινές δραστηριότητες.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΔΟΜΩΝ

Ξεχωριστή θέση στη φετινή διοργάνωση θα έχει, σύμφωνα με τον κ. Κολοβό, η συμμετοχή παιδιών ΑμεΑ, με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για την κάλυψη αναγκών των δομών τους.

Ο πρόεδρος του ΣΕΜ στάθηκε ιδιαίτερα στη χαρά που προσφέρει στα παιδιά η συμμετοχή σε ανάλογες πρωτοβουλίες, αναφερόμενος και στην εμπειρία από τα εργαστήρια που πραγματοποιούνται στο βαγόνι του Συλλόγου, στο Πάρκο του ΟΣΕ.

Ο κ. Κολοβός υπογράμμισε ότι το μεγάλο στοίχημα δεν είναι η προσθήκη νέων, φαντασμαγορικών κατασκευών, αλλά η εξασφάλιση της ανθρώπινης παρουσίας που τους δίνει ζωή. Όπως εξήγησε, στόχος του ΣΕΜ είναι οι επισκέπτες και κυρίως τα παιδιά να συναντούν χαμογελαστούς ανθρώπους και να βιώνουν συναισθήματα χαράς και ζεστασιάς. Ο ίδιος εκτίμησε ότι αυτή η προσέγγιση, με τα χαμόγελα, τα τραγούδια και την άμεση επαφή με τον κόσμο, είναι που έχει κάνει την «Πλατεία των Ευχών» να ξεχωρίζει.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της «Πλατείας των Ευχών» βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης και, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος, οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται σύντομα.