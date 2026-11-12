Ολα έτοιμα για το Kalamata Dance Cup - Πάνω από 1.500 χορευτικές παρουσιάσεις

Το Σαββατοκύριακο, η Καλαμάτα γίνεται και πάλι σημείο συνάντησης της διεθνούς χορευτικής κοινότητας, φιλοξενώντας το 8ο Διεθνές Kalamata Dance Cup, στην Τέντα που διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό Χορευτικό Σύλλογο Καλαμάτας «Dance Challenge», με την υποστήριξη και τη συνεργασία του Δήμου Καλαμάτας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας.

Περισσότερες από 1.500 χορευτικές παρουσιάσεις, πάνω από 100 καλλιτεχνικοί φορείς χορού και 30 διακεκριμένοι Έλληνες και διεθνείς κριτές συνθέτουν ένα τριήμερο γεμάτο χορό, αθλητισμό, τέχνη και πολιτισμό. Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα έχει και το CSIT & IDSF Greek Open Championship 2026, το οποίο θα φιλοξενηθεί στην Καλαμάτα στο πλαίσιο της διοργάνωσης, προσελκύοντας αθλητές του διεθνούς DanceSport και αναδεικνύοντας την πόλη σε σημαντικό σημείο αναφοράς για τον αγωνιστικό χορό. Ξεχωριστή στιγμή της διοργάνωσης θα αποτελέσει το επίσημο φαντασμαγορικό Opening Gala «Η Πόλη Χορεύει», το Σάββατο στις 6.30 μ.μ., με ιδιαίτερες καλλιτεχνικές performances και ζωντανή μουσική. Οι δράσεις αρχίζουν αύριο Παρασκευή, με δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους συμμετέχοντες. Το Σάββατο το αγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει Oriental, ζεϊμπέκικο και Latin, ενώ την Κυριακή θα διαγωνιστούν χορευτές ΑμεΑ στην κατηγορία Para Dance, καθώς και συμμετέχοντες στον Σύγχρονο και Ακροβατικό χορό, το Μπαλέτο και το Urban.

Το Gala «Η Πόλη Χορεύει»

Ξεχωριστή στιγμή του προγράμματος αποτελεί το Opening Gala «Η Πόλη Χορεύει», το Σάββατο στις 6.30 μ.μ., κατά την επίσημη τελετή έναρξης. Η βραδιά θα περιλαμβάνει χορευτικές και ακροβατικές performances, ζωντανή μουσική και καλλιτεχνικές συμμετοχές, με επίκεντρο την ανθρώπινη έκφραση, τη συμπερίληψη και τη δύναμη του χορού. Στη σκηνή θα βρεθούν και διακεκριμένα ζευγάρια Professional και Rising Stars Latin από το εξωτερικό. «Το πιο όμορφο κομμάτι όλης αυτής της διοργάνωσης θα είναι το μεγάλο Opening Gala, που διοργανώνουμε κάθε χρόνο και έχει ξεχωριστή θέση για άλλη μία χρονιά στο φετινό μας πρόγραμμα», αναφέρει η πρόεδρος του συλλόγου και καλλιτεχνική διευθύντρια του Kalamata Dance Cup, Νίνα Δράκου, κατά τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου, προσκαλώντας το κοινό να συμμετέχει και να γνωρίσει από κοντά τον διεθνή χοροαθλητισμό. Οπως σημειώνει, η σταθερή επιστροφή πολλών συμμετεχόντων στην Καλαμάτα συνδέεται και με την εμπειρία φιλοξενίας που προσφέρει η πόλη, καθώς οι επισκέπτες γνωρίζουν την ιστορία, τον πολιτισμό και τη γαστρονομία της. Περισσότερα από δέκα ξενοδοχεία και άλλα τουριστικά καταλύματα έχουν αναλάβει τη φιλοξενία αθλητών, προπονητών, καλλιτεχνών και συνοδών.

Νέο σύστημα αξιολόγησης και αγωνιστικό ζεϊμπέκικο

Στις αλλαγές του φετινού διαγωνισμού αναφέρθηκε ο chairman του Kalamata Dance Cup 2026, Αιμίλιος Μπούσιος. Οπως εξήγησε, εφαρμόζεται νέο σύστημα αξιολόγησης, το Advanced Adjudication System, με στόχο την εναρμόνιση της κρίσης των διαγωνιζομένων με διεθνή πρότυπα. Παράλληλα, αναβαθμίζεται το αγωνιστικό πλαίσιο του ζεϊμπέκικου, με τη διαμόρφωση συγκεκριμένων κανόνων και κριτηρίων, ώστε ο ελληνικός χορός να αποκτήσει οργανωμένη θέση στο διαγωνιστικό πρόγραμμα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη συμμετοχή των αθλητών με αναπηρία, μέσω της κατηγορίας Para Dance, η οποία αποτελεί σταθερό μέρος της διοργάνωσης. «Πέρα από τα μετάλλια και όλα αυτά τα οποία οι αθλητές θα κατακτήσουν, είναι το “ευ αγωνίζεσθαι” το κυριότερο για μας», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι να δοθούν στους νέους ευκαιρίες συμμετοχής, εξέλιξης και απόκτησης αγωνιστικών εμπειριών.

Η συμβολή στην εξωστρέφεια της Μεσσηνίας

Τη σημασία του θεσμού για την προβολή της περιοχής και την τοπική οικονομία ανέδειξαν οι εκπρόσωποι των υποστηρικτών της διοργάνωσης. Ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Τάσος Αδαμόπουλος σημείωσε ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου στηρίζει δράσεις που ενισχύουν την εξωστρέφεια των περιοχών και συνδέουν τον πολιτισμό με τον αθλητισμό. Χαρακτήρισε σημαντική τη διεθνή συμμετοχή, εκφράζοντας την ευχή ο θεσμός να συνεχιστεί και να διευρυνθεί τα επόμενα χρόνια. Στην οικονομική διάσταση της διοργάνωσης στάθηκε ο εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας Παύλος Κρανιώτης, επισημαίνοντας ότι η άφιξη των επισκεπτών σε μια περίοδο περιορισμένης τουριστικής κίνησης δίνει ώθηση στην αγορά. «Δεν πρόκειται μόνο για μια αθλητική και πολιτιστική συνάντηση. Πρόκειται για μία εκδήλωση εξωστρέφειας και προβολής της Μεσσηνίας», ανέφερε, προσθέτοντας: «Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα φιλοξενηθούν στην πόλη μας, θα πάνε στα ξενοδοχεία μας, θα πάνε στα εστιατόριά μας. Θα γευτούν τις γεύσεις μας και θα γίνουν πρεσβευτές του νομού μας». Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Δήμου Καλαμάτας και πρόεδρος της «Φάρις» Παντελής Δρούγας χαρακτήρισε την πόλη σταυροδρόμι του χορού, τονίζοντας ότι οι προηγούμενες διοργανώσεις έχουν συμβάλει στην ενίσχυση της πολιτιστικής της ταυτότητας. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι ο Δήμος θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό της οργανωτικής ομάδας. Κεντρικός στόχος της διοργάνωσης είναι η ενδυνάμωση του μηνύματος «Visit Kalamata to Dance», προβάλλοντας την Καλαμάτα ως έναν διεθνή προορισμό χορού, τέχνης, αθλητισμού και πολιτισμού.