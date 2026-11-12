Ενωση Μεσσηνίων Συγγραφέων: Στο επίκεντρο «Η μεγάλη πλατεία» του Νίκου Μπακόλα

Ο Νίκος Μπακόλας υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους πεζογράφους της μεταπολεμικής Θεσσαλονίκης και μία από τις χαρακτηριστικές φωνές της νεοελληνικής λογοτεχνίας του δεύτερου μισού του 20ού αιώνα. Συγγραφέας με βαθιά γνώση της ιστορίας και της κοινωνικής ζωής της γενέτειράς του, κατόρθωσε να μετατρέψει την προσωπική μνήμη, τις οικογενειακές αφηγήσεις και τις ιστορικές περιπέτειες του ελληνικού λαού σε λογοτεχνία με ιδιαίτερη αφηγηματική δύναμη.

Τη συζήτηση συντόνισε η πρόεδρος της Ενωσης Μεσσηνίων Συγγραφέων Νικολίνα Λέκκα, ενώ για το βιβλίο μίλησαν η συγγραφέας και φιλόλογος Τόνια Παυλάκου, ο Θεσσαλονικιός σκηνοθέτης Κώστας Χαλκιάς και ο Χριστόφορος Μπακόλας, γιος του συγγραφέα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη Θεσσαλονίκη, που αποτελεί το σκηνικό του μυθιστορήματος, αλλά και στους ανθρώπους που συνδέθηκαν με τη ζωή του συγγραφέα και ενέπνευσαν τους ήρωές του. Ο Κώστας Χαλκιάς και ο Χριστόφορος Μπακόλας μίλησαν για την πόλη μέσα από προσωπικές αναμνήσεις, ενώ η φιλόλογος Τόνια Παυλάκου ανέλυσε τη λογοτεχνική διάσταση του έργου. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση με το κοινό.