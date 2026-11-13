ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας: Δύο παραγωγές στη "σκιά" οικονομικών και στεγαστικών προβλημάτων - Ένταση στη Φάρις

Η συζήτηση σημαδεύτηκε από την αντιπαράθεση του καλλιτεχνικού διευθυντή Φίλιππου Σοφιανού με τη σύμβουλο της μείζονος μειοψηφίας Ευγενία Κούβελα. Ο κ. Σοφιανός έκανε λόγο για «καταδίκη» αναφερόμενος στον χώρο παρουσίασης των χειμερινών παραγωγών, χαρακτηρίζοντας το Μέγαρο Χορού αντιθεατρική αίθουσα.

Όπως υποστήριξε, ο πρώτος θεατής απέχει από τον ηθοποιό περισσότερα από 50 μέτρα, ενώ τόνισε ότι το θέατρο δεν μπορεί να στηρίζεται στα μικρόφωνα και την ηχητική ενίσχυση για να αντιμετωπίζει τέτοιες δυσκολίες. Μέσα σε αυτές τις «εχθρικές συνθήκες», όπως τις περιέγραψε, αποφασίστηκαν οι συγκεκριμένες παραγωγές. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην παιδική σκηνή, την οποία χαρακτήρισε τη σπουδαιότερη παραγωγή του ΔΗΠΕΘΕ, καθώς συστήνει το θέατρο στις μικρές ηλικίες. Για τη χρηματοδότηση, ανέφερε ότι τα 175.000 ευρώ ετησίως δεν επαρκούν για τρεις παραγωγές με σωστές βάσεις. Εξήγησε ότι γι’ αυτό επέλεξε και φέτος για την κεντρική σκηνή έργο με δύο ηθοποιούς, λόγω αδυναμίας πληρωμής περισσότερων. Στόχος είναι να εξοικονομηθούν χρήματα για μια καλοκαιρινή παραγωγή με μεγαλύτερη διανομή, η οποία, πάντως, θα έχει σημαντικά μικρότερο προϋπολογισμό σε σχέση με άλλες παραγωγές της χώρας. Στη χειμερινή παράσταση θα παίξει ο ίδιος χωρίς αμοιβή, αναλαμβάνοντας και τη σκηνοθεσία.

Ο κ. Σοφιανός επέκρινε τον τρόπο συζήτησης του πρόσφατου απολογισμού με έμφαση στα έσοδα και τα έξοδα, επαναλαμβάνοντας ότι ο πολιτισμός είναι αγαθό που η Πολιτεία οφείλει στον πολίτη και ότι το ΔΗΠΕΘΕ δεν παράγει εμπορικά προϊόντα. Υποστήριξε δε, ότι, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί περισσότερα εισιτήρια, χρειάζονται ανάλογες παραγωγές και διαφήμιση. Ο κ. Σοφιανός χαρακτήρισε μηδαμινή την προβολή, με αποτέλεσμα, όπως είπε, ο κόσμος να μη γνωρίζει τις παραστάσεις. Στόχος του, σημείωσε, είναι κυρίως η δημιουργία καλλιτεχνικών γεγονότων μέσα από παραστάσεις για τις οποίες κανείς δεν θα ντρέπεται, υπενθυμίζοντας και το βραβείο που έφερε στην Καλαμάτα η παράσταση «Δάφνες και Πικροδάφνες». Παράλληλα, αιχμηρός ήταν για τις απουσίες μελών του Δ.Σ. της Φάρις από παραγωγές του ΔΗΠΕΘΕ, τις οποίες χαρακτήρισε ανεπίτρεπτες, λέγοντας: «Λυπάμαι για εσάς». Στάθηκε, επίσης, στην αδυναμία κάλυψης εξόδων διαμονής των συντελεστών. Όπως ανέφερε, ηθοποιοί που επιθυμούν να συνεργαστούν με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο δεν μπορούν να έρθουν στην Καλαμάτα εξαιτίας αυτού του προβλήματος, ζητώντας να βρεθεί λύση.

ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ «ΛΕΥΚΟ» ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ

Η Ευγενία Κούβελα επανέλαβε ότι το θέατρο νοσεί και ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει να ασχοληθούν ουσιαστικά, ώστε να ενισχυθεί η ελκυστικότητά του και να επιστρέψει το κοινό. Καταλόγισε ευθύνες στη διοικητική πυραμίδα της Φάρις σε βάθος ετών, παρατηρώντας ότι δεν έχει αναληφθεί σημαντική πρωτοβουλία αλλαγής του κλίματος. Η ίδια αναρωτήθηκε γιατί εξακολουθεί να επιλέγεται το Μέγαρο Χορού, εφόσον χαρακτηρίζεται αντιθεατρικό, προτείνοντας το μικρό θέατρο της Φιλαρμονικής. Για την προβολή ζήτησε επαγγελματική προσέγγιση, με παρουσία σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πλάνα από πρόβες, συνεντεύξεις και άλλο υλικό. Ακόμα, κατηγόρησε τη διοίκηση της Φάρις για αμέλεια στην προβολή, αδιαφορία και ολιγωρία, υποστηρίζοντας ότι το θέμα έχει αφεθεί στην τύχη του. Διευκρίνισε ότι το ΔΗΠΕΘΕ δεν χρειάζεται να λειτουργεί με κριτήριο το κέρδος, οφείλει όμως να αποδεικνύει ότι αξιοποιεί τα χρήματα των δημοτών, σχολιάζοντας πως ο Δήμος ναι μεν συνδράμει, αλλά μέσω ενός πολιτιστικού τέλους που δεν είναι ευκαταφρόνητο. Η κα Κούβελα αναγνώρισε τον περιορισμένο προϋπολογισμό, υποστήριξε ωστόσο ότι δεν διαπιστώνει προσπάθεια αντιστροφής της κατάστασης.

Επιπλέον, επανέφερε τη θέση της παράταξής της, την οποία είχε διατυπώσει επανειλημμένα ο Τάσος Πολυχρονόπουλος, για μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με τη στήριξη του θεσμού. Η λευκή ψήφος της ωστόσο προκάλεσε την έντονη αντίδραση του κ. Σοφιανού, ο οποίος υποστήριξε ότι αυτή η πολιτική δεν τιμά την παράταξή της. Έκανε λόγο για στείρα αντιπολίτευση, με εστίαση σε σημεία που προσφέρονται για πολιτική κριτική, και την κατηγόρησε ότι δεν έχει κατανοήσει τι σημαίνει «προσφέρω πολιτισμό», καθώς επανήλθε στα εισιτήρια. Η κα. Κούβελα του απάντησε ότι δεν είχε καταλάβει το πνεύμα της τοποθέτησής της, ενώ η συζήτηση συνεχίστηκε και μετά το πέρας της συνεδρίασης.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Φάρις Παντελής Δρούγας ανέφερε ότι ο Δήμος Καλαμάτας, με προσωπική στήριξη του δημάρχου, ενίσχυσε πέρυσι το ΔΗΠΕΘΕ με επιπλέον 42.000 ευρώ και ότι στα ίδια επίπεδα θα κινηθεί η πρόσθετη χρηματοδότηση φέτος. Πρόσθεσε δε, ότι έχει ζητηθεί αύξηση της χρηματοδότησης από το αρμόδιο υπουργείο κατά 20%. Ο ίδιος δεν αποδέχθηκε ότι η Φάρις ολιγωρεί ως προς την προβολή, ενώ εξέφρασε αισιοδοξία ότι το κτήριο του ΔΗΠΕΘΕ θα είναι έτοιμο σύντομα, ώστε το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο να επιστρέψει στο σπίτι του. Για τη Φιλαρμονική εξήγησε ότι δεν μπορεί να εξυπηρετήσει την παιδική παραγωγή και τις σχολικές επισκέψεις, καθώς παρευρίσκονται ταυτόχρονα ακόμη και 500 άτομα. Αναγνώρισε, πάντως, ότι η παραγωγή της κεντρικής σκηνής θα μπορούσε να παρουσιαστεί σε μικρότερο χώρο. Τέλος, το μέλος του Δ.Σ. Χρήστος Κορομηλάς πρότεινε οικογενειακό εισιτήριο, ενδεικτικά στα 20 ευρώ, για να διευκολυνθεί η προσέλευση γονέων και παιδιών, σημειώνοντας ότι η πόλη δείχνει πως αγαπά το θέατρο.

ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ, ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Η εγκεκριμένη εισήγηση προβλέπει δύο παραγωγές για τη χειμερινή περίοδο 2026–2027, συνολικού προϋπολογισμού 118.313,02 ευρώ. Στην κεντρική σκηνή θα παρουσιαστεί η «Φθινοπωρινή Ιστορία» του Αλεξέι Αρμπούζοφ, με προϋπολογισμό 54.490,52 ευρώ. Το έργο αφηγείται τη συνάντηση δύο ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι έχουν σχεδόν παραιτηθεί από τη ζωή και ανακαλύπτουν ξανά τη δύναμη της αγάπης, της συντροφικότητας και της ελπίδας. Μέσα από μια τρυφερή, ανθρώπινη ιστορία αναδεικνύεται ότι η ανάγκη για επικοινωνία και αγάπη παραμένει ζωντανή σε κάθε ηλικία και ότι ποτέ δεν είναι αργά για μια νέα αρχή. Η επιλογή συνδέεται με ζητήματα όπως η μοναξιά, η αποξένωση και η δυσκολία της ανθρώπινης επικοινωνίας, προβάλλοντας την αξία της επαφής, της αλληλεγγύης και της συναισθηματικής εγγύτητας. Τη σκηνοθεσία και τους φωτισμούς αναλαμβάνει ο Φίλιππος Σοφιανός και τη σκηνογραφία και ενδυματολογία ο Ιωάννης Μετζικώφ. Στην παράσταση θα παίξουν η Πέγκυ Σταθακοπούλου και ο Φίλιππος Σοφιανός.

Στην παιδική σκηνή θα παρουσιαστούν οι «Ιστορίες για να σπάτε πλάκα» του Τζιάνι Ροντάρι, με προϋπολογισμό 63.822,50 ευρώ. Η παραγωγή βασίζεται στη θεατρική μεταφορά ιστοριών του Ιταλού συγγραφέα, ο οποίος τιμήθηκε με το Διεθνές Βραβείο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν το 1970. Από τις είκοσι σύντομες, ευφάνταστες και κωμικές ιστορίες του βιβλίου θα επιλεγούν πέντε έως έξι, κατάλληλες για παιδιά ηλικίας 6–12 ετών, αλλά και για μαθητές των πρώτων τάξεων του Γυμνασίου. Η διάρκεια κάθε ιστορίας υπολογίζεται σε οκτώ έως δέκα λεπτά, προσφέροντας γρήγορο ρυθμό και διαρκείς εναλλαγές καταστάσεων. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της παράστασης θα είναι ο διαδραστικός χαρακτήρας της. Τα παιδιά θα καλούνται να ψηφίζουν ποιο από τα τρία διαφορετικά φινάλε που προτείνει ο συγγραφέας προτιμούν, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν και δικό τους τέλος. Οι ηθοποιοί θα ανταποκρίνονται με αυτοσχεδιασμό, προσαρμόζοντας τη δράση στις ιδέες τους. Στόχος είναι οι μικροί θεατές να συμμετέχουν ενεργά, καλλιεργώντας τη φαντασία, τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία τους. Τη σκηνοθεσία, τη διασκευή, τα σκηνικά και τα κοστούμια αναλαμβάνει ο Θωμάς Γκαγκάς και τη χορογραφία η Βάσια Αναγνωστοπούλου. Παίζουν οι Γιώτα Μηλίτση, Άρης Τσαμπαλίκας, Μαρίνα–Βαρβάρα Ζέρβα και Τάσος Τσώνης.

Πρόθεση είναι η παιδική παραγωγή να ξεκινήσει πριν από τα Χριστούγεννα και η παραγωγή της κεντρικής σκηνής πριν από την Πρωτοχρονιά. Για τη «Φθινοπωρινή Ιστορία» το εισιτήριο καθορίστηκε στα 12 ευρώ και το μειωμένο–ομαδικό στα 8 ευρώ. Για την παιδική παραγωγή, το μαθητικό εισιτήριο στις σχολικές παραστάσεις ορίστηκε στα 6 ευρώ. Στις παραστάσεις για το κοινό, το εισιτήριο ενηλίκων θα είναι 10 ευρώ και το παιδικό 6 ευρώ.