Μέγαρο Χορού Καλαμάτας: Συνέδριο μικρασιατικής νεολαίας, αφιέρωμα στον Τύπο και φεστιβάλ βυζαντινής μουσικής

Συνέδριο για τη μικρασιατική μνήμη, επετειακές εκδηλώσεις για τον περιφερειακό Τύπο, καλλιτεχνικές δράσεις ευαισθητοποίησης για την αναπηρία και ένα διεθνές φεστιβάλ βυζαντινής μουσικής θα φιλοξενηθούν στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο.

Την παραχώρηση των χώρων για τις διοργανώσεις ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της «Φάρις», ψηφίζοντας τη σχετική εισήγηση.

Από τις 13 έως τις 15 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεολαίας ΟΠΣΕ, με τίτλο «Οι ρίζες παραμένουν. Οι γενιές συνεχίζουν», με τη συμμετοχή νέων από μικρασιατικούς συλλόγους όλης της Ελλάδας. Το αίτημα για τη χρήση της Κεντρικής Σκηνής υπέβαλε ο Σύλλογος Μικρασιατών Καλαμάτας. Στο επίκεντρο του συνεδρίου βρίσκονται η μικρασιατική ταυτότητα, η ιστορική μνήμη και η πολιτιστική κληρονομιά, με έμφαση στον ρόλο της νέας γενιάς στη διατήρηση και τη συνέχειά τους. Στους ομιλητές περιλαμβάνονται οι Αντώνιος Αυγερινός, Θανάσης Χρήστου, Μάριος Αθανασόπουλος, Νίκος Ουζούνογλου, Αντώνης Οραήλογλου, Μελέτης Μελετόπουλος, Νικολίνα Λέκκα και Ιωάννης Πλεμμένος. Θα συμμετάσχουν επίσης εκπρόσωποι της μικρασιατικής νεολαίας, της ομογένειας και των μικρασιατικών συλλόγων.

Το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, η αίθουσα Black Box θα φιλοξενήσει επίσημη επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυση της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων. Παράλληλα, με αφορμή τα 70 χρόνια του Μουσείου Τύπου της Ένωσης, στο φουαγιέ θα παρουσιαστεί έκθεση σπάνιων τεκμηρίων και κειμηλίων από τις συλλογές του. Η διοργάνωση εντάσσεται στον κύκλο επετειακών δράσεων για την ιστορική πορεία του περιφερειακού Τύπου. Στην εκδήλωση θα παραστούν εκπρόσωποι όλων των Ενώσεων Συντακτών της χώρας και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών.

Την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο Καλαμάτας θα πραγματοποιήσει στην Κεντρική Σκηνή καλλιτεχνικές δράσεις με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία. Οι δράσεις έχουν στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας για τα άτομα με αναπηρία. Στο ίδιο πλαίσιο, σε συνεργασία με το δίκτυο ΣΔΕΥ, θα παρουσιαστεί το βιβλίο «Με τα μάτια του Μάρκου» του Μεσσήνιου συγγραφέα Γρηγόρη Χαλιακόπουλου.

Στις 19 και 20 Δεκεμβρίου, στην Κεντρική Σκηνή θα πραγματοποιηθεί το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Βυζαντινής Μουσικής, έπειτα από αίτημα του Συλλόγου Ιεροψαλτών Μεσσηνίας. Το φεστιβάλ θα επικεντρωθεί στη βυζαντινή μουσική και την ελληνική ψαλτική παράδοση, με τη συμμετοχή καλλιτεχνών, μουσικών σχημάτων και χορωδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η διοργάνωση επιδιώκει να αναδείξει τη βυζαντινή μουσική κληρονομιά και να δημιουργήσει έναν χώρο πολιτιστικής και μουσικής συνάντησης στην Καλαμάτα.