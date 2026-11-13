Καλαμάτα: Χριστουγεννιάτικη εικαστική έκθεση «Γράφοντας με χρώματα»

Τη διοργάνωση της χριστουγεννιάτικης έκθεσης του Εικαστικού Τομέα «Γράφοντας με χρώματα» και την κατασκευή 250 αναμνηστικών γουριών για το 2027 ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Φάρις, με συνολικό προϋπολογισμό 3.272 ευρώ.

Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στο φουαγιέ του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας από τις 17 έως τις 30 Δεκεμβρίου 2026. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου, στις 7.30 μ.μ., ενώ η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν έργα ζωγραφικής, κεραμικής, χαρακτικής, σχεδίου και αγιογραφίας, καθώς και εικαστικές εγκαταστάσεις που δημιούργησαν οι σπουδαστές του Εικαστικού Εργαστηρίου κατά το πρώτο τρίμηνο της φετινής σχολικής χρονιάς. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί εργαστήριο δημιουργίας χριστουγεννιάτικης κάρτας, με ελεύθερη συμμετοχή.

Σύμφωνα με την εισήγηση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Εικαστικού Τομέα, Παναγιώτη Λαμπρινίδη, η διοργάνωση αποσκοπεί στην παρουσίαση της δουλειάς των σπουδαστών και στη γνωριμία του ευρύτερου κοινού με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του εργαστηρίου. Για την έκθεση εγκρίθηκε δαπάνη 2.700 ευρώ, η οποία καλύπτει τη μεταφορά έργων και εξοπλισμού, τις εργασίες προετοιμασίας, τη βιντεοσκόπηση, την τεχνική υποστήριξη και τα απαραίτητα υλικά. Επιπλέον, εγκρίθηκαν 572 ευρώ για την πρόσθετη απασχόληση των καθηγητών Σωτήριου Νιφόρα και Δήμητρας Πετροπούλου, οι οποίοι θα αναλάβουν την κατασκευή των 250 γουριών για τη νέα χρονιά. Οι σχετικές δαπάνες έχουν προβλεφθεί στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Φάρις για το 2026.

Η έκθεση θα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 μ.μ. έως τις 8 μ.μ., εκτός αργιών.