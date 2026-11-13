Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας: Επανέναρξη του προγράμματος «Βιβλιοσούρτα-Φέρτα»

Την επανέναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος «Βιβλιοσούρτα-Φέρτα» για τη σχολική χρονιά 2026-2027 ανακοινωσε η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας, δίνοντας τη δυνατότητα σε μαθητές και μαθήτριες όλων των βαθμίδων, να γνωρίσουν τον κόσμο του βιβλίου και τη λειτουργία του δανεισμού.

Η δράση ξεκινά επίσημα τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου και έχει στόχο να ενισχύσει τη φιλαναγνωσία, φέρνοντας τα βιβλία μέσα στη σχολική τάξη και ενθαρρύνοντας τη δημιουργική έκφραση και τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών. Στο πλαίσιο του προγράμματος, κάθε εβδομάδα ένας μαθητής ή μία μαθήτρια επισκέπτεται τη Βιβλιοθήκη, εκτός σχολικού ωραρίου και με τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα, εφόσον είναι κάτω των 12 ετών. Με τη βοήθεια του προσωπικού επιλέγει ένα βιβλίο, γίνεται μέλος της Βιβλιοθήκης και στη συνέχεια το παρουσιάζει στους συμμαθητές του.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν, προαιρετικά, να αξιοποιήσουν το βιβλίο μέσα από δραστηριότητες, όπως συζητήσεις, ζωγραφική, παρουσιάσεις και δραματοποιήσεις. Παράλληλα, οι δημιουργίες και οι δράσεις των σχολείων αναρτώνται σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα (Padlet), ώστε οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί να ανταλλάσσουν ιδέες και εμπειρίες. Οι τρεις αφίσες της φετινής διοργάνωσης βασίστηκαν στα έργα που απέσπασαν τα τρία μεγάλα βραβεία κοινού στον περσινό διαγωνισμό αφίσας.

Πρόκειται για δημιουργίες του 16ου Νηπιαγωγείου Καλαμάτας, της Γ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Λαιΐκων και της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου Ανδρούσας. Οι δηλώσεις συμμετοχής των σχολείων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας: https://forms.gle/SmFZZQA1o8Cv4GwA9. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας στο email:kalamata.library@gmail.com.