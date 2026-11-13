Δημοτική Σχολή Χορού Καλαμάτας: Χριστουγεννιάτικα ανοιχτά μαθήματα στο Μέγαρο Χορού

Η δράση θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 16 έως και την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου, στην Εναλλακτική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας.

Με αφορμή την ολοκλήρωση του πρώτου τετραμήνου της εκπαιδευτικής περιόδου 2026–2027 και ενόψει των Χριστουγέννων, οι γονείς και οι κηδεμόνες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά μέρος των μαθημάτων και να γνωρίσουν την πρόοδο και τη δημιουργική εξέλιξη των παιδιών τους. Τα ανοιχτά μαθήματα θα ακολουθήσουν τις καθορισμένες ημέρες και ώρες λειτουργίας των επιμέρους τμημάτων, χωρίς αλλαγές στο εβδομαδιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Μετά την ολοκλήρωση κάθε μαθήματος θα υπάρχει χρόνος για σύντομη συζήτηση με τους διδάσκοντες και ανταλλαγή ευχών, ενώ στο φουαγιέ του Μεγάρου Χορού θα προσφέρεται εορταστικό κέρασμα. Στόχος είναι να παρουσιαστεί το εκπαιδευτικό και καλλιτεχνικό έργο της Σχολής και να ενισχυθεί η επικοινωνία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, τη διεύθυνση και τις οικογένειες των μαθητών.

Ο αναλυτικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 1.350 ευρώ και περιλαμβάνει 600 ευρώ για φωτισμό και ήχο, 400 ευρώ για χριστουγεννιάτικα αντικείμενα που θα χρησιμοποιηθούν στα μαθήματα και 350 ευρώ για κεράσματα και υλικά εστίασης.