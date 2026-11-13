Καλαμάτα: Παρουσίαση του νέου βιβλίου «Χωρίς ντροπή»

Στην παρουσίαση του νέου βιβλίου «Χωρίς ντροπή» προσκαλούν οι εκδόσεις «Πηγή» και η συγγραφέας Κωνσταντίνα Παρασκευή Δουβόγιαννη, την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου, στις 7 μ.μ., στο Experience Hall του ASO Hotel, στο λιμάνι της Καλαμάτας.

Το κοινωνικό-αισθηματικό μυθιστόρημα αφηγείται την ιστορία της Μαρίνας, η οποία, στα σαράντα της χρόνια και κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στην Κεφαλονιά, αποφασίζει να αποδεσμευτεί από τις κοινωνικές συμβάσεις και να ζήσει χωρίς ντροπή.

Εκεί γνωρίζει τον Γεράσιμο, έναν άνδρα που, αν και αποφεύγει το φως του ήλιου, διαθέτει τη δική του εσωτερική λάμψη. Η έλξη που αναπτύσσεται ανάμεσά τους την οδηγεί σε έναν νέο έρωτα, ενώ παραμένει η αίσθηση ότι εκείνος κρύβει κάτι από το παρελθόν του.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Μαίρη Τσουλάκου, αρχαιολόγος, MSc Πολιτιστικής Διαχείρισης, η Ρουμπίνη Σμέρλα, παιδίατρος - παιδορευματολόγος, και η δημοσιογράφος Κωνσταντίνα Δρακουλάκου.

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Νεκτάριος-Θεόδωρος Ζούμπος.