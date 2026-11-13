12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου: Πάνω από 135 ταινίες σε 17 πόλεις από τις 20 έως τις 29 Νοεμβρίου

Το πρόγραμμα του 12ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου παρουσιάστηκε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα, από την Καλλιτεχνική Διευθύντρια Τζίνα Πετροπούλου και την Καλλιτεχνική Σύμβουλο Κλεώνη Φλέσσα.

Η φετινή διοργάνωση, που θα πραγματοποιηθεί από τις 20 έως τις 29 Νοεμβρίου 2026, αναμένεται να είναι η πιο διευρυμένη στην ιστορία του θεσμού, με περισσότερα από 135 ελληνικά, διεθνή και εκπαιδευτικά ντοκιμαντέρ, σημαντικές κινηματογραφικές πρεμιέρες και ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων.

Το Φεστιβάλ θα απλωθεί σε 17 πόλεις της Πελοποννήσου, ενώ η είσοδος θα είναι ελεύθερη σε όλες τις προβολές και τις εκδηλώσεις, δίνοντας στο κοινό τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή με τον σύγχρονο κινηματογράφο τεκμηρίωσης.

Περισσότερα από 135 ντοκιμαντέρ σε 17 πόλεις

Κεντρικοί χώροι της διοργάνωσης στην Καλαμάτα θα είναι το Αμφιθέατρο «Θεόδωρος Αγγελόπουλος» του Εργατικού Κέντρου και το Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας.

Παράλληλα, προβολές και εκδηλώσεις θα φιλοξενηθούν σε Πάτρα, Τρίπολη, Σπάρτη, Ναύπλιο, Άργος, Αμαλιάδα, Ξυλόκαστρο, Κιάτο, Φιλιατρά, Γύθειο, Λεωνίδιο, Μονεμβασιά, Δημητσάνα, Ακράτα και Στυμφαλία, καθώς και στα Καλάβρυτα, που εντάσσονται φέτος για πρώτη φορά στο δίκτυο.

«Είναι ένα φεστιβάλ που φέτος έχει ξεπεράσει κάθε όριο όσον αφορά την ποιότητα και την ποσότητα των ταινιών», ανέφερε η Τζίνα Πετροπούλου, επισημαίνοντας ότι το πρόγραμμα δεν περιορίζεται στις κινηματογραφικές προβολές, αλλά περιλαμβάνει παράλληλες εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Η επίσημη έναρξη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, με το ντοκιμαντέρ «Naza» των Yuval Abraham και Rachel Szor, συνδημιουργών του βραβευμένου «No Other Land».

Η αυλαία θα πέσει την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, με την παγκόσμια πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Resort» του Ömer Çapoğlu, την οποία θα πλαισιώσει μουσικά το Φωνητικό Σύνολο «Μελίφωνο».

Προφεστιβαλικές εκδηλώσεις με επίκεντρο τον άνθρωπο και την προσβασιμότητα

Πριν από την επίσημη έναρξη, δύο σημαντικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στην Καλαμάτα το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Νοεμβρίου, αναδεικνύοντας την κοινωνική διάσταση του Φεστιβάλ.

Το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, στις 19:00, στο ξενοδοχείο REX, θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ «Ζούμε ανάμεσά σας» (We Live Among You) της Μαρίας Κατσικαδάκου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη και σε συνεργασία με τον Σύλλογο «Γλυκιά Μεσσηνία».

Η προβολή θα αποτελέσει αφορμή για ενημέρωση και συζήτηση γύρω από την καθημερινότητα και τη διαχείριση του διαβήτη.

Την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, από τις 10:00 έως τις 17:30, στον ίδιο χώρο, θα πραγματοποιηθεί ημερίδα αφιερωμένη στην καθολική προσβασιμότητα στον κινηματογράφο και τις τέχνες.

Η εκδήλωση θα αναδείξει την εμπειρία πέντε ετών από την υλοποίηση του προγράμματος «Ντοκιμαντέρ για Όλους», το οποίο επιδιώκει να καταστήσει τον κινηματογράφο προσβάσιμο μέσω υποτίτλων για κωφούς και βαρήκοους (SDH), ακουστικής περιγραφής (AD) και διερμηνείας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Στην ημερίδα θα συμμετάσχουν ομιλητές από διαφορετικούς επιστημονικούς και κοινωνικούς χώρους, καθώς και εκπρόσωποι φορέων, μεταξύ των οποίων το Κέντρο Αυτισμού και ο ΣΥΦΑΜΕΑ.

«Στόχος μας με την ημερίδα είναι να ανοίξει ένας ουσιαστικός διάλογος για το πώς τα άτομα με αναπηρία δεν θα μένουν στο περιθώριο, αλλά θα είναι ενεργό μέρος της πολιτιστικής ζωής», υπογράμμισε η Τζίνα Πετροπούλου.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου.

Έντεκα βραβεία και δύο νέοι θεσμοί

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί φέτος στο διαγωνιστικό τμήμα, καθώς θα απονεμηθούν συνολικά 11 βραβεία, από τα οποία εννέα θα προκύψουν από τις κριτικές επιτροπές και δύο από την ψηφοφορία του κοινού, μέσω έντυπης και ψηφιακής κάλπης.

Για πρώτη φορά θα απονεμηθεί το Βραβείο Καλύτερου Περιβαλλοντικού Ντοκιμαντέρ, συνοδευόμενο από υποτροφία ύψους 3.000 ευρώ του Μαριολοπούλειου-Καναγκίνειου Ιδρύματος Επιστημών Περιβάλλοντος. Στην καθιέρωση του βραβείου συνέβαλε η συνεργασία με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Νέος θεσμός θα είναι και το Βραβείο Νεότητας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων του Δήμου Καλαμάτας.

Πενταμελής επιτροπή νέων, υπό τον συντονισμό του Άρη Φατούρου, υπευθύνου προγράμματος του Καναλιού της Βουλής, θα αξιολογήσει τα ντοκιμαντέρ της εκπαιδευτικής ζώνης.

Στο Φεστιβάλ θα συμμετάσχουν επίσης τέσσερις φοιτητικές κριτικές επιτροπές από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Το ΕΚΚΟΜΕΔ θα χρηματοδοτήσει το Βραβείο Ελληνικού Ντοκιμαντέρ, ύψους 1.000 ευρώ.

DocuPitch Lab 2026: Από την ιδέα στην κινηματογραφική παραγωγή

Από τις 23 έως τις 29 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το διεθνές εργαστήριο ανάπτυξης και παρουσίασης κινηματογραφικών σχεδίων DocuPitch Lab, το οποίο, μετά την περσινή πιλοτική εφαρμογή, θα λειτουργήσει φέτος στην πλήρη μορφή του.

Από 62 προτάσεις που υποβλήθηκαν από την Ελλάδα και το εξωτερικό, διεθνής επιτροπή καθηγητών και επαγγελματιών επέλεξε 11 σχέδια ντοκιμαντέρ υπό ανάπτυξη.

Οι δημιουργοί θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε masterclasses και συναντήσεις καθοδήγησης, να έρθουν σε επαφή με παραγωγούς και να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και την εξεύρεση συνεργασιών.

Στη μεγάλη οθόνη τα ντοκιμαντέρ του Ταϋγέτου

Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, στις 12:00, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τα οκτώ ντοκιμαντέρ του 2ου Κινηματογραφικού Camp Ταϋγέτου.

Οι ταινίες δημιουργήθηκαν τον περασμένο Ιούλιο, κατά τη διάρκεια δεκαήμερου κινηματογραφικού εργαστηρίου, από νέους Έλληνες και ξένους σκηνοθέτες, με θεματικό επίκεντρο τα χωριά, τους ανθρώπους και τις κοινότητες της Αλαγονίας και του Ταϋγέτου.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσης μία παραγωγή του ίδιου του Φεστιβάλ.

Η Τζίνα Πετροπούλου απηύθυνε ιδιαίτερη πρόσκληση στους κατοίκους των χωριών του Ταϋγέτου και της Καλαμάτας να παρακολουθήσουν τις προβολές.

Εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές

Σημαντικό μέρος του προγράμματος θα αφιερωθεί και φέτος στην εκπαίδευση.

Σε συνεργασία με το Πειραματικό Σχολείο Καλαμάτας, θα πραγματοποιηθεί τετραήμερο εργαστήριο δημιουργίας ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, στο πλαίσιο του οποίου οι μαθητές θα δημιουργήσουν τις δικές τους δίλεπτες ταινίες.

Για πέμπτη συνεχή χρονιά θα διοργανωθεί εργαστήριο animation με τον δημιουργό Thomas Kunstler, ενώ οι μικρότεροι μαθητές του δημοτικού θα συμμετάσχουν σε περιβαλλοντικά και κινηματογραφικά σεμινάρια με τον περιβαλλοντολόγο Στράτο Κεντάκη.

Τέσσερις εικαστικές εκθέσεις πλαισιώνουν το Φεστιβάλ

Το εικαστικό πρόγραμμα παρουσίασε στη συνέντευξη Τύπου η Καλλιτεχνική Σύμβουλος Κλεώνη Φλέσσα, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για τις εκθέσεις που θα συνοδεύσουν τη διοργάνωση.

Στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας θα φιλοξενηθεί η έκθεση «War and Grace», με 36 σπάνιες φωτογραφίες από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, σε συνεργασία με το γαλλικό Centre de Vignacourt. Θα υπάρχει και δυνατότητα ξεναγήσεων.

Στον ίδιο χώρο θα παρουσιαστεί η έκθεση φωτογραφίας άγριας φύσης «The Butterfly Effect» του Βρετανού ντοκιμαντερίστα Δρ. Luke Blazejewski, με επίκεντρο την κλιματική αλλαγή.

Στο Doc Café θα φιλοξενηθεί η ατομική έκθεση «Promenades – Περίπατοι» του Kanellos Cob, ενώ στο Βιβλιοπωλείο-Καφέ Ραμόν θα παρουσιαστεί έκθεση της Χριστιάνας Κανελλακοπούλου.

Παράλληλα, στην είσοδο του χώρου διεξαγωγής θα εκτεθεί γλυπτό της Καλαματιανής δημιουργού Ρούλας Αντωνοπούλου, αφιερωμένο στα παιδιά της Παλαιστίνης.

Λαχειοφόρος αγορά στη μνήμη του Χρήστου Ρηγανά

Για δεύτερη χρονιά θα πραγματοποιηθεί λαχειοφόρος αγορά με σκοπό την οικονομική ενίσχυση του Φεστιβάλ, αυτή τη φορά στη μνήμη του γλύπτη Χρήστου Ρηγανά.

Η σύζυγός του, Αμαλία Ρηγανά, θα προσφέρει το γλυπτό του με τίτλο «Κόρη», εκτιμώμενης αξίας 3.500 ευρώ, συνεχίζοντας την επιθυμία του δημιουργού να στηρίζει τον θεσμό.

Η τιμή κάθε λαχνού θα είναι 30 ευρώ.

Η Τζίνα Πετροπούλου αναφέρθηκε με συγκίνηση στην απώλεια του καλλιτέχνη, υπογραμμίζοντας τη σημαντική προσφορά του στον πολιτισμό και στην τοπική κοινωνία.

«PEEL ME»: Μια διαφορετική εμπειρία εικονικής πραγματικότητας

Μία από τις ιδιαίτερες παράλληλες δράσεις θα είναι η παρουσίαση του βραβευμένου διαδραστικού έργου εικονικής πραγματικότητας «PEEL ME» της Μαρίας Λεωνίδα.

Το έργο θα παρουσιαστεί την Παρασκευή 27 και το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, από τις 10:00 έως τις 14:00, στο Doc Café του Κέντρου Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας, στην οδό Κουτσομητοπούλου 6.

Η εμπειρία θα περιλαμβάνει ένα εμβυθιστικό ντοκιμαντέρ διάρκειας 13 λεπτών για τη σπατάλη τροφίμων και τα οργανικά απόβλητα, καθώς και ένα διαδραστικό παιχνίδι VR για όλες τις ηλικίες.

Οι επισκέπτες θα μπορούν, μέσω της εικονικής πραγματικότητας, να βρεθούν σε διαφορετικά περιβάλλοντα που σχετίζονται με τη διαχείριση των απορριμμάτων και να γνωρίσουν με βιωματικό τρόπο ζητήματα που αφορούν τα τρόφιμα και τη βιωσιμότητα.

Η συμμετοχή θα είναι δωρεάν, με δύο διαθέσιμα headset VR και εξυπηρέτηση κατά σειρά προτεραιότητας.

Οι διοργανωτές και οι υποστηρικτές

Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου διοργανώνεται από το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας, σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Καλαμάτας, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννήσου και τους συνεργαζόμενους δήμους και φορείς του δικτύου.

Κύριος χρηματοδότης είναι το ΕΚΚΟΜΕΔ – Creative Greece. Η ΕΡΤ συμμετέχει ως Χορηγός Επικοινωνίας και οικονομικός υποστηρικτής, ενώ τη διοργάνωση στηρίζουν το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και το Μαριολοπούλειο-Καναγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη σε όλες τις προβολές και τις εκδηλώσεις. Το αναλυτικό πρόγραμμα είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα: peloponnisosdocfestival.com.