Αντιπαράθεση στη Φάρις για τον εξοπλισμό του ΔΗΠΕΘΕΚ: Αιχμές Σοφιανού για παραστάσεις με ανεπαρκή φωτισμό και ήχο

Τις ελλείψεις στον εξοπλισμό του ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας, αλλά και τη διαφωνία για το κατά πόσο ο Δήμος πρέπει να αποκτήσει δική του ηχητική και φωτιστική υποδομή, ανέδειξε η συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Φάρις για την κάλυψη των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 2027.

Το συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση για τη διενέργεια ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, συνολικού προϋπολογισμού 157.604 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η απόφαση αφορά την έγκριση της διαγωνιστικής διαδικασίας, των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων της διακήρυξης για υπηρεσίες ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης, χειρισμού του εξοπλισμού και λοιπές συναφείς υπηρεσίες. Ο καθαρός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 127.100 ευρώ, ενώ κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μία, περισσότερες ή όλες τις κατηγορίες εκδηλώσεων.

Το μεγαλύτερο ποσό, ύψους 59.148 ευρώ με ΦΠΑ, προβλέπεται για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις και το καρναβάλι. Για τις εκδηλώσεις της 23ης Μαρτίου προϋπολογίζονται 19.096 ευρώ, για το Πολιτιστικό Καλοκαίρι 34.720 ευρώ και για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 17.980 ευρώ. Επιπλέον, προβλέπονται 13.020 ευρώ για τις εκδηλώσεις του Τμήματος Σχολών της Φάρις και 13.640 ευρώ για λοιπές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.

Κατά τη συζήτηση, η σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Ευγενία Κούβελα επανέλαβε τη θέση της παράταξής της ότι στους συγκεκριμένους διαγωνισμούς δεν αναπτύσσεται ανταγωνισμός. Υποστήριξε ακόμα ότι ο Δήμος θα πρέπει να διαθέτει μια βασική υποδομή, ώστε να μπορεί να αναλαμβάνει την κάλυψη ορισμένων εκδηλώσεων για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Απαντώντας, ο πρόεδρος της Φάρις Παντελής Δρούγας στάθηκε στο κόστος που συνεπάγεται μια τέτοια επιλογή. Όπως ανέφερε, η απόκτηση εξοπλισμού θα πρέπει να συνοδευτεί από την παρουσία δύο εξειδικευμένων εργαζομένων, οι οποίοι θα μπορούν να υποστηρίξουν τη λειτουργία του. Παράλληλα, επισήμανε ότι ο εξοπλισμός φθείρεται με την πάροδο του χρόνου και χρειάζεται αντικατάσταση, δημιουργώντας πρόσθετες οικονομικές υποχρεώσεις.

Η συζήτηση επεκτάθηκε στις ανάγκες του ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας, με τον καλλιτεχνικό διευθυντή Φίλιππο Σοφιανό να θέτει το ερώτημα γιατί στον συγκεκριμένο σχεδιασμό δεν συμπεριλαμβάνεται η ηχητική και φωτιστική κάλυψη των θεατρικών παραγωγών.

Περιγράφοντας με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο την κατάσταση, χαρακτήρισε την υλικοτεχνική υποδομή του θεάτρου «για τα μπάζα». Ανέφερε ότι αναγκάζεται να ζητά προσωπικές εξυπηρετήσεις από ηλεκτρολόγους για την προσθήκη προβολέων, ενώ σημείωσε πως η καλοκαιρινή παραγωγή πραγματοποιήθηκε με ένα χαλασμένο ηχείο.

Κατά τον ίδιο, ο εξοπλισμός του ΔΗΠΕΘΕ παραπέμπει στον περασμένο αιώνα, με συνέπειες στην ποιότητα των παραστάσεων, τις οποίες χαρακτήρισε φωτιστικά «άθλιες».

Ο κ. Δρούγας απάντησε ότι για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη ενοικιάζεται εξοπλισμός, ανάλογα με τον προϋπολογισμό του ΔΗΠΕΘΕ. Η τοποθέτηση προκάλεσε την έκπληξη του καλλιτεχνικού διευθυντή, ο οποίος εξέφρασε τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι οι τεχνικές ανάγκες επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό των παραγωγών.

Πάντως, ο πρόεδρος της Φάρις άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας ευρύτερης παρέμβασης μετά την ολοκλήρωση της ανακαίνισης του κτηρίου του ΔΗΠΕΘΕ. Όπως ανέφερε, τότε ο Δήμος και η Φάρις θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε μια γενναία απόφαση για την αντικατάσταση του εξοπλισμού.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο κ. Σοφιανός επέμεινε ότι το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο πάσχει σε επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής. Υποστήριξε ότι οι ελλείψεις αυτές οδηγούν σε μια εικόνα την οποία χαρακτήρισε «φτωχομπινεδιάρικη», διατύπωση που προκάλεσε τη δυσαρέσκεια του κ. Δρούγα.

Τ.Αν.