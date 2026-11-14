Η Καλαμάτα στους ρυθμούς του 8ου Διεθνούς Kalamata Dance Cup

Στο επίκεντρο της διεθνούς χορευτικής κοινότητας βρίσκεται αυτό το Σαββατοκύριακο η Καλαμάτα, φιλοξενώντας το 8ο Διεθνές Kalamata Dance Cup, μια διοργάνωση που συνδυάζει τον αθλητισμό, την τέχνη και τον πολιτισμό, προσελκύοντας χορευτές και καλλιτεχνικούς φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται στην Τέντα, από τον Πολιτιστικό Χορευτικό Σύλλογο Καλαμάτας «Dance Challenge», με την υποστήριξη και τη συνεργασία του Δήμου Καλαμάτας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει περισσότερες από 1.500 χορευτικές παρουσιάσεις, με τη συμμετοχή άνω των 100 καλλιτεχνικών φορέων και την παρουσία 30 διακεκριμένων Ελλήνων και διεθνών κριτών. Ιδιαίτερη σημασία έχει η διεξαγωγή του CSIT & IDSF Greek Open Championship 2026, που συγκεντρώνει αθλητές του διεθνούς DanceSport, ενισχύοντας τη θέση της Καλαμάτας στον χάρτη των σημαντικών διοργανώσεων αγωνιστικού χορού.

Ξεχωριστή στιγμή της διοργάνωσης αναμένεται να αποτελέσει το επίσημο Opening Gala με τίτλο «Η Πόλη Χορεύει», που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Σάββατο, στις 6.30 το απόγευμα, στο πλαίσιο της τελετής έναρξης.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει ένα φαντασμαγορικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με χορευτικές και ακροβατικές performances, ζωντανή μουσική και ξεχωριστές συμμετοχές, με κεντρικά μηνύματα την ανθρώπινη έκφραση, τη συμπερίληψη και τη δύναμη του χορού. Στη σκηνή θα εμφανιστούν, μεταξύ άλλων, διακεκριμένα ζευγάρια Professional και Rising Stars Latin από το εξωτερικό.

Παράλληλα, το σημερινό αγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει διαγωνισμούς Oriental, ζεϊμπέκικου και Latin, προσφέροντας ένα πλούσιο θέαμα με διαφορετικά χορευτικά είδη και υψηλό επίπεδο συμμετοχών.

Αύριο, Κυριακή, η διοργάνωση συνεχίζεται με διαγωνισμούς Para Dance, στους οποίους συμμετέχουν χορευτές με αναπηρία, καθώς και με αγωνίσματα Σύγχρονου και Ακροβατικού χορού, Μπαλέτου και Urban.

Το 8ο Kalamata Dance Cup αποτελεί μια σημαντική πολιτιστική και αθλητική διοργάνωση για τη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα, αναδεικνύοντας τον χορό ως μέσο δημιουργίας, επικοινωνίας και σύνδεσης ανθρώπων από διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διοργάνωση και το αναλυτικό πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα kalamatadancecup.com, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους μέσω της πλατφόρμας ticketservices.gr.