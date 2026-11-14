Συνάντηση Μπάμπη Τσόκα με συνεργάτες και εθελοντές - Στα σκαριά τρεις νέες κινηματογραφικές παραγωγές

Μια ιδιαίτερα ζεστή συνάντηση, με έντονο το στοιχείο της φιλίας, της συνεργασίας και της αγάπης για τον κινηματογράφο, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, στην ψησταριά «Νικήτας» στην Καλαμάτα, με πρωτοβουλία μελών της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας και τη συμμετοχή του γνωστού σκηνοθέτη Μπάμπη Τσόκα, εθελοντών, συνεργατών και φίλων του.

Στο φιλικό δείπνο βρέθηκαν άνθρωποι που έχουν στηρίξει έμπρακτα το κινηματογραφικό έργο του σκηνοθέτη, συμμετέχοντας στις ταινίες «Η δική μας Μαρία Κάλλας», «Βίος και Πολιτεία του Αληθινού Γιώργη Ζορμπά» και «Θυσία», παραγωγές που βασίστηκαν σε μεγάλο βαθμό στην εθελοντική προσφορά, τη συλλογική προσπάθεια και το μεράκι των συμμετεχόντων.

Ωστόσο, η συνάντηση δεν περιορίστηκε στην αναπόληση όμορφων στιγμών από τα προηγούμενα γυρίσματα. Είχε και ουσιαστικό χαρακτήρα εργασίας, καθώς στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τρεις νέες κινηματογραφικές προτάσεις, βασισμένες σε σενάρια που προέκυψαν από την έμπνευση φίλων του Μπάμπη Τσόκα από την Πρέβεζα και την Καλαμάτα.

Ο ίδιος ο σκηνοθέτης, με το ανεξάντλητο κουράγιο, τον ενθουσιασμό και τη δημιουργική διάθεση που τον χαρακτηρίζουν, εμφανίστηκε αποφασισμένος να προχωρήσει σε νέες παραγωγές, αναζητώντας για ακόμη μία φορά τη στήριξη των ανθρώπων που στάθηκαν στο πλευρό του όλα αυτά τα χρόνια.

Άλλωστε, η υλοποίηση μιας κινηματογραφικής παραγωγής, ιδιαίτερα όταν στηρίζεται σε εθελοντές, δεν αποτελεί εύκολη υπόθεση. Απαιτεί πολύτιμο προσωπικό χρόνο, οικονομικές θυσίες, υπομονή, συνεργασία και, πάνω απ’ όλα, πραγματική αγάπη για την τέχνη. Αυτός ήταν και ένας από τους βασικούς στόχους της συνάντησης, να ανανεωθεί το ηθικό των συνεργατών και να ενισχυθεί η διάθεσή τους για νέες δημιουργικές «περιπέτειες».

Ο Μπάμπης Τσόκας, πάντως, απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι η δημιουργική του ανησυχία παραμένει αμείωτη. Ακούραστος, αισιόδοξος και γεμάτος νέες ιδέες, δείχνει έτοιμος να αναλάβει ακόμη μία απαιτητική κινηματογραφική προσπάθεια, συνεχίζοντας μια διαδρομή που συνδέει τον πολιτισμό με τον εθελοντισμό και τη συλλογική προσφορά.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι Χρήστος Ζερίτης, Τάκης Βασιλόπουλος, Σοφία Δούση, Δέσποινα Γιάνναρη, Παύλος Κλάδης, Γιάννης Γκούζος, Παναγιώτης Μίντζιας, Παρασκευάς Σωτηρόπουλος, Παναγιώτης Μπαζίγος, Μαργαρίτα Πολυδούρη, Δήμητρα Τασιοπούλου, Ξένια Μπάλα και Νίκος Ξαρχάκος.