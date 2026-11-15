Καλαμάτα: 10 χρόνια προσφοράς για το Κέντρο Επαγγελματικής και Οικογενειακής Υποστήριξης των Παιδικών Χωριών SOS

Με μια ανοιχτή επετειακή εκδήλωση, γεμάτη ενημερωτικές συναντήσεις, βιωματικά εργαστήρια και δημιουργικές δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, γιορτάζει τα 10 χρόνια λειτουργίας του το Κέντρο Επαγγελματικής και Οικογενειακής Υποστήριξης (Κ.Ε.Ο.Υ.) των Παιδικών Χωριών SOS στην Καλαμάτα.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, από τη 1 μ.μ. έως τις 9 μ.μ., στις εγκαταστάσεις του Κέντρου, στη συμβολή των οδών Βιλεαρδουίνου και Αγίου Ιωάννου, με ελεύθερη συμμετοχή για το κοινό.

Με αφορμή τη συμπλήρωση μιας δεκαετίας συνεχούς παρουσίας και ουσιαστικής προσφοράς στην τοπική κοινωνία, το Κέντρο ανοίγει τις πόρτες του και προσκαλεί γονείς, παιδιά, εφήβους, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες και εκπροσώπους φορέων να γνωρίσουν από κοντά το έργο, τις υπηρεσίες και τους ανθρώπους του.

Το πρόγραμμα ξεκινά στη 1 μ.μ. και έως τις 5 μ.μ. οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στους χώρους του Κέντρου και να ενημερωθούν για τη λειτουργία και τις δράσεις του. Από τις 5 μ.μ. έως τις 8 μ.μ., οι ειδικοί του Κ.Ε.Ο.Υ. θα βρίσκονται στη διάθεση του κοινού για ενημέρωση και συζήτηση γύρω από ζητήματα που αφορούν το παιδί, την οικογένεια και την επαγγελματική ανάπτυξη.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί σειρά βιωματικών εργαστηρίων και δημιουργικών δράσεων για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Από τις 5 μ.μ. έως τις 6.30 μ.μ. θα διεξαχθεί το εργαστήριο «Όχι μόνο γονείς… Η σημασία της αυτοφροντίδας», που απευθύνεται σε γονείς παιδιών ηλικίας 2 έως 12 ετών, ενώ την ίδια ώρα τα παιδιά ηλικίας 6 έως 11 ετών θα μπορούν να συμμετάσχουν στη δημιουργική ομάδα «Το δέντρο των δικαιωμάτων», αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Από τις 5 μ.μ. έως τις 6 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί το ενημερωτικό σεμινάριο «Πώς επιλέγω σπουδές;» για μαθητές Λυκείου, ενώ από τις 6 μ.μ. έως τις 7 μ.μ. θα ακολουθήσει βιωματικό εργαστήριο με θέμα την «Ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής», το οποίο απευθύνεται σε εργαζόμενους γονείς.

Στη συνέχεια, από τις 7 μ.μ. έως τις 8 μ.μ., η ομάδα «Μπλε Βαλίτσα» θα παρουσιάσει τη διαδραστική δράση «Μιλάμε για τα δικαιώματα και παίζουμε!», συνδυάζοντας την ενημέρωση με το παιχνίδι. Η επετειακή εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με θεατρικό δρώμενο από την ηθοποιό Ελένη Λιάσκα, από τις 8 μ.μ. έως τις 9 μ.μ.

Η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις και τα εργαστήρια είναι δωρεάν. Ωστόσο, λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων, είναι απαραίτητη η προηγούμενη δήλωση συμμετοχής μέσω ηλεκτρονικής φόρμας που έχει δημιουργηθεί για την εκδήλωση.

ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τα Παιδικά Χωριά SOS συμπληρώνουν 50 χρόνια δράσης στην Ελλάδα, έχοντας ως βασική αποστολή τη διασφάλιση ενός περιβάλλοντος αγάπης, ασφάλειας και σεβασμού για κάθε παιδί, με κεντρικό μήνυμα ότι κανένα παιδί δεν πρέπει να μεγαλώνει μόνο του.

Μέσα από τους τρεις βασικούς πυλώνες δράσης τους, την Πρόληψη, την Προστασία και την Πρωτοβουλία, στηρίζουν παιδιά και οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες και προγράμματα φροντίδας.

Σήμερα, στην Ελλάδα λειτουργούν τέσσερα Παιδικά Χωριά, καθώς και Προγράμματα Αυτονομίας Νέων Ενηλίκων, που παρέχουν εναλλακτικά πλαίσια φροντίδας και υποστήριξης. Παράλληλα, δέκα Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με στόχο την ενδυνάμωση των οικογενειών, την αντιμετώπιση δυσκολιών και την πρόληψη της απομάκρυνσης των παιδιών από το οικογενειακό τους περιβάλλον.

Η συμπλήρωση δέκα χρόνων λειτουργίας του Κ.Ε.Ο.Υ. στην Καλαμάτα αποτελεί μια σημαντική αφορμή για την ανάδειξη του έργου που επιτελείται στην περιοχή, αλλά και για την ενίσχυση της συνεργασίας με την τοπική κοινωνία, με επίκεντρο τις ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους.