Υπό την αιγίδα του Τμήματος Γ.Α.Κ. Μεσσηνίας κυκλοφορεί το νέο βιβλίο της πρώην προϊσταμένης της Υπηρεσίας, Αναστασίας Μηλίτση - Νίκα, με τίτλο «Οψεις του αρχιτεκτονικού παρελθόντος της Καλαμάτας -143 κτήρια που χάθηκαν, 1830-1940».

Η επίσημη παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, στις 7 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Η έκδοση κυκλοφορεί από τον εκδοτικό οίκο «Καπόν», με την υποστήριξη του Ιδρύματος Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια, του Ιδρύματος Κάρμεν και Καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου και του Σωματείου «Διάζωμα».

Το βιβλίο αποτελεί μια εικονική παρουσίαση 143 «απωλεσθέντων» κτηρίων, που υπήρξαν θύματα της αντιπαροχής και των καταστρεπτικών σεισμών του 1986. Πρόκειται για οικοδομήματα που δημιουργήθηκαν κατά τον 19° αιώνα και την περίοδο του μεσοπολέμου, διαμορφωμένα στο πνεύμα του κλασικισμού, του εκλεκτικισμού και του μεσοπολεμικού μοντερνισμού. Κτήρια που ταυτίζονται με το εκσυγχρονιστικό πρόσωπο της νεοελληνικής Καλαμάτας και «αφηγούνται» την σχετικά πρόσφατη ιστορία της.

Κατά την παρουσίαση, οι ομιλίες θα συνοδεύονται από προβολές φωτογραφιών και αρχειακού υλικού. Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο πρόεδρος του Σωματείου «Διάζωμα» Σταύρος Μπένος, με αναφορά στη διάσωση σημαντικών νεοκλασικών κτηρίων της Καλαμάτας, η αρχιτέκτων Μαρία Θεοδώρου και η εκδότρια Ραχήλ Μισδραχή - Καπόν.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν η διευθύντρια των Γενικών Αρχείων του Κράτους Αμαλία Παππά, με θέμα «Από το αρχείο στο αστικό τοπίο: η διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς», και η συγγραφέας Αναστασία Μηλίτση - Νίκα, με θέμα «Η ανθρωπογεωγραφία της αρχιτεκτονικής εξέλιξης της Καλαμάτας, μέσα από 143 “απωλεσθέντα” κτήρια, 1830-1940». Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει η Χαρά Νικολακοπούλου, φιλόλογος και υπάλληλος του Τμήματος Γ.Α.Κ. Μεσσηνίας.

Σημειώνεται ότι τα βιβλία δεν θα διατεθούν προς εμπορική πώληση, αλλά θα διανεμηθούν δωρεάν σε βιβλιοθήκες σε όλη την Ελλάδα, στις Αρχειακές Υπηρεσίες, στα σχολεία της περιοχής και σε πολιτιστικούς φορείς. Την κάλυψη των εξόδων της εκδήλωσης και της φιλοξενίας των προσκεκλημένων έχει αναλάβει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ).