Από την Παρασκευή 20 έως την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, η Καλαμάτα και άλλες 16 πόλεις της Πελοποννήσου υποδέχονται τη 12η διοργάνωση του φεστιβάλ, η οποία είναι η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα.

Στη διάρκεια των δέκα ημερών, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει περισσότερα από 135 ελληνικά, διεθνή και εκπαιδευτικά ντοκιμαντέρ, ανάμεσά τους δεκάδες πανελλήνιες και παγκόσμιες πρεμιέρες, καθώς και να συμμετάσχει σε διεθνή εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Η είσοδος σε όλες τις προβολές και τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.

Οι ταινίες αγγίζουν ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κοινωνίας, ισότητας και περιβάλλοντος, ενώ το φετινό αφιέρωμα επικεντρώνεται στις ανθρώπινες σχέσεις.

Η τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, στις 9 μ.μ., στο Αμφιθέατρο «Θεόδωρος Αγγελόπουλος» στην Καλαμάτα, με την προβολή του ντοκιμαντέρ «Naza» (80’) των Yuval Abraham και Rachel Szor, δημιουργών του βραβευμένου «No Other Land».

Ανάμεσα στις ξεχωριστές προβολές περιλαμβάνεται και η ευρωπαϊκή πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Paddle Out» της βραβευμένης με Emmy σκηνοθέτιδας Σέμπι Λι (Saeby Lee), το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, στις 6 μ.μ., στον ίδιο χώρο. Στην προβολή θα παραβρεθούν οι συντελεστές της ταινίας, καθώς και οι γονείς της πρωταγωνίστριας.

Η ταινία αφηγείται την ιστορία της Μελίσα Παπαγεώργα (Melissa Pappageorgas), μιας νέας γυναίκας ελληνοαμερικανικής καταγωγής, που πάλευε καθημερινά με την κυστική ίνωση. Στα 33 της χρόνια, έχοντας χάσει περισσότερο από τη μισή αναπνευστική της ικανότητα και ούσα εξαρτημένη από το οξυγόνο, βρήκε την απόλυτη ελευθερία και τη σανίδα σωτηρίας της στο σερφ, απέναντι στα ορμητικά κύματα της Βόρειας Καλιφόρνιας.

Μέσα από τη μεταμόσχευση, έναν θυελλώδη έρωτα και τη βαθιά της σύνδεση με τον ωκεανό, το «Paddle Out» δεν καταγράφει απλώς μια ασθένεια. Αποτελεί έναν ύμνο στην αγάπη, τη φιλία, την οικογένεια και την ικανότητα του ανθρώπου να αρπάζει την κάθε στιγμή.

Οπως αποκαλύπτει η σκηνοθέτις Σέμπι Λι, η ταινία ξεκίνησε ως μια απλή καθοδήγηση για μια μικρού μήκους ταινία που ήθελε να γυρίσει η ίδια η Μελίσα. Ομως, η χαρά και το θάρρος της Μελίσα κέρδισαν αμέσως τη σκηνοθέτιδα.

«Πιστεύαμε ότι είχαμε άπλετο χρόνο. Ομως, εντελώς απροσδόκητα, βρέθηκα να κινηματογραφώ την τελευταία μέρα της ζωής της», εξομολογείται η Σέμπι Λι. «Όταν ήρθε η σειρά μου να την αποχαιρετήσω, της υποσχέθηκα ότι θα ολοκλήρωνα την ταινία. Χρειάστηκα δύο χρόνια για να βρω το θάρρος να δω εκείνο το υλικό. Οταν τελικά το παρακολούθησα, είδα τη Μελίσα να γνέφει καταφατικά τη στιγμή της υπόσχεσης. Το «Paddle Out» μετατράπηκε σε μια ιερή υπόσχεση που δόθηκε και τηρήθηκε για μια φίλη».

Η ολοκλήρωση της ταινίας χωρίς τη Μελίσα ήταν μια τεράστια σκηνοθετική πρόκληση. Η Σέμπι Λι βασίστηκε στο προσωπικό αρχείο της Μελίσα και σε συνεντεύξεις με την οικογένεια, τους φίλους και τους γιατρούς της.

Σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδρομή έπαιξαν οι γονείς της, Chris και Lori Pappageorgas. Οι στενοί δεσμοί και οι αξίες της ελληνοαμερικανικής οικογένειας διατρέχουν ολόκληρο το έργο, εμπνέοντας δεκάδες ανθρώπους να προσφέρουν αφιλοκερδώς την εργασία τους. Μάλιστα, το πνεύμα της Μελίσα συγκίνησε και τον διεθνούς φήμης τραγουδοποιό και σέρφερ Jack Johnson, ο οποίος παραχώρησε γενναιόδωρα τα τραγούδια του για τη μουσική επένδυση της ταινίας.

Παράλληλα, η ταινία συνεχίζει την κοινωνική της προσφορά, καθώς τα έσοδά της θα διατεθούν στο «Living Breath Foundation» για την υποστήριξη ατόμων με κυστική ίνωση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το διεθνές περιοδικό «The Hellenic Journal» φιλοξένησε πρόσφατα ένα εκτενές αφιέρωμα στο ντοκιμαντέρ, τους γονείς της Μελίσα και τη συμμετοχή του στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου.

«Ελπίζω οι θεατές να μην αποχωρήσουν με θλίψη, αλλά με ένα ανανεωμένο αίσθημα ευγνωμοσύνης και χαράς», υπογραμμίζει η σκηνοθέτις. «Η Melissa δεν ήθελε να τη θυμούνται για τον τρόπο που πέθανε, αλλά για το πόσο παθιασμένα έζησε. Ελπίζω φεύγοντας από την αίθουσα όλοι να θέσουν στον εαυτό τους το ερώτημα: "Ζω πραγματικά;"».

Η βραβευμένη με Emmy Sebi Lee, που άφησε τη Νότια Κορέα στα 20 της για να σπουδάσει κινηματογράφο στις ΗΠΑ, γράφει, σκηνοθετεί και παράγει ντοκιμαντέρ από το 2000, με ταινίες που έχουν μεταδοθεί πανεθνικά από το δίκτυο PBS.

ΣΕ ΦΙΛΙΑΤΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

Τέσσερα ντοκιμαντέρ από Έλληνες και ξένους δημιουργούς θα προβληθούν το Σάββατο 21 και την Κυριακή 22 Νοεμβρίου στα Φιλιατρά και την Τρίπολη, στο πλαίσιο του 12ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου.

Στα Φιλιατρά, οι προβολές θα φιλοξενηθούν στο Μουσείο Πάνου & Ηλία Ηλιόπουλου. Το Σάββατο, στις 7 μ.μ., θα προβληθεί το «HillTen» (72΄) του Γιώργου Παπασταμούλου και στις 8.30 μ.μ. το «Those Who Touched War» (72΄) των Ηώς Χαβιαρά και Μιχάλη Καστανίδη. Την Κυριακή, στις 7 μ.μ., ακολουθεί το «Οι μαθητές που μετρούσαν τ’ άστρα» (62΄) του Γιάννη Ξύδα και στις 8.30 μ.μ. το «Dad Genes» (62΄) του Craig Downing.

Στην Τρίπολη, οι προβολές θα πραγματοποιηθούν στον Φιλοτεχνικό Ομιλο, με ελεύθερη είσοδο. Το Σάββατο, στις 6 μ.μ., θα προβληθεί το «Ζούμε ανάμεσά σας / We Live Among You» (54΄), σε σκηνοθεσία της Μαρίας Κατσικαδάκου (Ελλάδα), ενώ στις 7.30 μ.μ. θα ακολουθήσει το «Temporary Nomad / Προς ώρας νομάς» (91΄), του Φαλεντίν Μάκε (Αυστρία). Την Κυριακή, στις 6 μ.μ., θα προβληθεί το «Daughters of Putien / Οι κόρες του Πουτιέν» (47΄), του Ουέι Ντου (Σιγκαπούρη), και στις 7.30 μ.μ. το «Our Little Camper Van / Το τροχοσπιτάκι μας» (70΄), του Ντίνι φαν Χόφτεν (Κάτω Χώρες).

Αναλυτικό πρόγραμμα: www.peloponnisosdocfestival.com