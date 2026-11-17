Εκδήλωση για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Φιλοσοφίας διοργανώνει την Παρασκευή, στις 6 μ.μ., στο ξενοδοχείο «Ρεξ», η Φιλοσοφική Κίνηση Καλαμάτας. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.

Η Παγκόσμια Ημέρα Φιλοσοφίας καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της UNESCO, με στόχο την ανάδειξη της διαχρονικής αξίας της φιλοσοφίας, την καλλιέργεια της κριτικής και ανεξάρτητης σκέψης, την προώθηση της ανεκτικότητας και την ενθάρρυνση του κοινού στοχασμού γύρω από σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα.

Η UNESCO διοργάνωσε για πρώτη φορά τον εορτασμό στις 21 Νοεμβρίου 2002, ενώ το 2005 η Γενική Διάσκεψη του Οργανισμού αποφάσισε την επίσημη καθιέρωσή του, ορίζοντας ως ημέρα εορτασμού την τρίτη Πέμπτη του Νοεμβρίου.

Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση του διαλόγου, της κριτικής σκέψης και της πνευματικής ανταλλαγής μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών. Η φιλοσοφία θεωρείται σημαντικό εργαλείο για την κατανόηση του κόσμου, την αντιμετώπιση των δογματισμών και της χειραγώγησης, καθώς και την καλλιέργεια της ανεκτικότητας, του σεβασμού και της ειρηνικής συνύπαρξης.

Παράλληλα, η Παγκόσμια Ημέρα Φιλοσοφίας αναδεικνύει τη σημασία του φιλοσοφικού προβληματισμού απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις της ανθρωπότητας, όπως οι κοινωνικές ανισότητες, η κλιματική αλλαγή και τα ηθικά ζητήματα που ανακύπτουν από την ανάπτυξη της τεχνολογίας.