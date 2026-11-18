Ένας νέος πολιτιστικός θεσμός φιλοδοξεί να κάνει την εμφάνισή του στην Καλαμάτα, με τη διοργάνωση του 1ου Διεθνούς Φεστιβάλ Βυζαντινής Μουσικής, που προγραμματίζεται για τις 19 και 20 Δεκεμβρίου 2026, στην Κεντρική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας.

Η διοργάνωση προέκυψε έπειτα από πρωτοβουλία του Συλλόγου Ιεροψαλτών Μεσσηνίας «Ξένος ο Κορώνης» και έχει ως στόχο την ανάδειξη της βυζαντινής μουσικής και της ελληνικής ψαλτικής παράδοσης, μέσα από τη συμμετοχή καλλιτεχνών, μουσικών σχημάτων και χορωδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το θέμα συζητήθηκε στη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, η οποία ενέκρινε τη σχετική εισήγηση για την εξειδίκευση πίστωσης ύψους 3.000 ευρώ, προκειμένου να ενισχυθεί οικονομικά ο Σύλλογος για την πραγματοποίηση του φεστιβάλ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η θεματική της πρώτης διοργάνωσης, η οποία θα είναι αφιερωμένη στη γυναικεία ψαλτική τέχνη, με τον τίτλο «Κασσία, η γυναίκα στην Ψαλτική Τέχνη». Σύμφωνα με την πρόταση του Συλλόγου, επιδιώκεται να φωτιστεί η ιστορική παρουσία και η συμβολή των γυναικών στη βυζαντινή μουσική, μια πτυχή της παράδοσης που συχνά παραμένει λιγότερο γνωστή στο ευρύ κοινό.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται συναυλίες βυζαντινής μουσικής, επιστημονική ημερίδα με τη συμμετοχή ειδικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές δράσεις που θα ενισχύσουν την επαφή του κοινού, ιδιαίτερα των νεότερων ηλικιών, με την ψαλτική τέχνη.

Κατά τη συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της πρωτοβουλίας, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια διοργάνωση που πραγματοποιείται για πρώτη φορά φέτος, αν και η προοπτική υλοποίησής της είχε τεθεί στο τραπέζι ήδη πριν από τρία χρόνια.

Όπως υπενθύμισε, εκείνη την περίοδο οι συνθήκες δεν είχαν ακόμη ωριμάσει ώστε να προχωρήσει το εγχείρημα. Σήμερα, ωστόσο, εκτίμησε ότι τα δεδομένα έχουν πλέον διαμορφωθεί κατάλληλα, εκφράζοντας την προσδοκία το φεστιβάλ να εξελιχθεί σε έναν ακόμη μεγάλο πολιτιστικό θεσμό για την Καλαμάτα.

Η πρωτοβουλία φιλοδοξεί να αποτελέσει κάτι περισσότερο από ένα διήμερο μουσικών εκδηλώσεων, δημιουργώντας έναν σταθερό χώρο συνάντησης, ανταλλαγής γνώσεων και καλλιτεχνικής συνεργασίας γύρω από τη βυζαντινή μουσική παράδοση.

Παράλληλα, επιδιώκει να ενισχύσει την πολιτιστική εξωστρέφεια της Καλαμάτας, συνδέοντας την πόλη με δημιουργούς, ερευνητές και χορωδιακά σύνολα από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Με την πρώτη αυτή διοργάνωση να προγραμματίζεται για τον Δεκέμβριο, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην υλοποίηση του εγχειρήματος και στην προοπτική καθιέρωσής του ως μιας ακόμη σημαντικής πολιτιστικής συνάντησης στην πόλη.

Τ.Αν.