Στο ιστορικό Αρκάδι της Κρήτης βρέθηκε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νεδουσαίων, συμμετέχοντας στις επίσημες επετειακές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 160 χρόνων από την Αρκαδική Εθελοθυσία, που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα.

Ο Σύλλογος Νεδουσαίων έδωσε το «παρών» σε μια εκδήλωση με ιδιαίτερο ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα, τιμώντας τη μνήμη των ηρώων του Αρκαδίου και αναδεικνύοντας τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης, του πολιτισμού και της παράδοσης.

Η παρουσία του Συλλόγου από τη Μεσσηνία αποτέλεσε παράλληλα μια ξεχωριστή ευκαιρία για συναντήσεις, ανταλλαγή εμπειριών και επαφή με ανθρώπους που μοιράζονται την ίδια αγάπη για την πολιτιστική κληρονομιά.

Η συμμετοχή πραγματοποιήθηκε έπειτα από πρόσκληση της Έφης Μαθιουδάκη και του Νεκτάριου Καλλιγιάνη, συμβάλλοντας στη δημιουργία νέων δεσμών και αφήνοντας στα μέλη του Συλλόγου όμορφες αναμνήσεις από αυτή τη σημαντική διοργάνωση.