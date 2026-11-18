Το Σάββατο στις 6 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Ταρσούλη του Μανιατακείου Ιδρύματος η παρουσίαση του βιβλίου «Ονομάζομαι» της Ελένης Γούλα.

Με αφορμή την παρουσίαση, θα ακολουθήσει συζήτηση για την έμφυλη βία, ενόψει της Διεθνούς Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών (25 Νοεμβρίου).

Μια εκπαιδευτικός, προσέρχεται στο αστυνομικό τμήμα «δι’ υπόθεσίν της». Παρακολουθούμε την ...ανορθόδοξη κατάθεση της γυναίκας ενώπιον των αστυνομικών, τα διλήμματα που προκύπτουν από την πράξη για την οποία κατηγορείται, την απόφασή της και τις συνέπειες αυτής της απόφασης.

Την εκδήλωση θα προλογίσει η Χρυσοβαλάντη Λευτάκη, ιδιοκτήτρια του βιβλιοπωλείου «Χαρτί και μολύβι» στην Κορώνη και μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Μανιατακείου Ιδρύματος. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η ψυχολόγος Μαρία Αγγελοπούλου, οι εκπαιδευτικοί Καλλιόπη Μαράντου και Γιώτα Σπάλα, ο εργάτης Βασίλης Λυμπέρης, ο αντιδήμαρχος Πύλου-Νέστορος Δημήτρης Σίψας και η συγγραφέας Ελένη Γούλα.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η Ελένη Γούλα γεννήθηκε στο Βασιλίτσι Μεσσηνίας και ζει μόνιμα στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), με Πτυχίο Φιλοσοφίας και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Νεοελληνική Φιλολογία, ενώ εργάστηκε επί σειρά ετών ως φιλόλογος στη Μέση Εκπαίδευση.

Το πρώτο διήγημά της δημοσιεύτηκε το 1997 στο περιοδικό Big Bang. Έκτοτε γράφει συστηματικά, με διηγήματά της να κυκλοφορούν σε περιοδικά, ατομικές συλλογές και συλλογικούς τόμους.