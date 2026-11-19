Με τέσσερις τελευταίες παραστάσεις του έργου «Δεσποινίς Μαργαρίτα» του Βραζιλιάνου συγγραφέα Ρομπέρτο Ατάιντε, σε σκηνοθεσία Κώστα Κατσουλάκη, ολοκληρώνει το θεατρικό σχήμα «Συν Ενα - Μιχάλης Τούμπουρος» την πρώτη παραγωγή του για τη φετινή περίοδο.

Οι παραστάσεις θα δοθούν σήμερα και αύριο Παρασκευή στις 9 μ.μ. και το Σαββατοκύριακο στις 8 μ.μ.

Στο κατάμεστο αμφιθέατρο της Φιλαρμονικής στις μέχρι στιγμής παραστάσεις, οι θεατές απολαμβάνουν την "ώριμη" δασκάλα Δημοτικού Σχολείου Δεσποινίδα Μαργαρίτα, να μπαίνει σε μια αίθουσα διδασκαλίας και να διδάσκει την πρώτη μέρα της Σχολικής Χρονιάς, ξετυλίγοντας τη διπλή της ταυτότητα. Αυτής της Εκπαιδευτικού-Εξουσιάστριας και της Γυναίκας.

Ο μονόλογός της είναι μια αλληγορία, ένα πολιτικό έργο επί της ουσίας, πάνω στη δύναμη της εξουσίας, όπως τη συναντάμε σε όλες τις μορφές κοινωνικότητας: στην οικογένεια, στο σχολείο, στην εκκλησία, στο κράτος.

Κατά τη διάρκεια της παράστασης, οι θεατές γίνονται μαθητές, οι οποίοι, εκτός από τα κλασικά μαθήματα του Δημοτικού, «διδάσκονται» από τη δεσποινίδα Μαργαρίτα θέματα που αφορούν την ανθρώπινη ύπαρξη, όπως ο θάνατος, η ζωή, η δικαιοσύνη, η αδικία, η εξουσία, η ισότητα και το σεξ.

Είναι ένα έργο που δεν παίρνει θέση, δε δίνει λύσεις και δεν ασπάζεται ιδεολογίες, αλλά αφυπνίζει συνειδήσεις.

Το γνωστό θεατρικό έργο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1975, σε σκηνοθεσία Μιχάλη Κακογιάννη, με την πολυσυζητημένη ερμηνεία της Ελλης Λαμπέτη.

Κρατήσεις στα τηλέφωνα 6934009269 και 6949012569.