Η παράσταση «Εγώ και ο φόβος μου» παρουσιάστηκε το Σάββατο το απόγευμα στο Φουρναράκειο Πνευματικό Κέντρο στα Φιλιατρά από την Ομάδα Κουκλοθεάτρου «ΣΠΕΙΡΑ» της Νικολέτας Βασιλοπούλου και με τη Νικολέτα και τον Κωνσταντίνο Δημητρακόπουλο.

Σε μια όμορφη και ζεστή ατμόσφαιρα γεμάτη παιδιά και γονείς. Η παράσταση δόθηκε στα πλαίσια του 10ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας με τη συνεργασία του Μορφωτικού Συλλόγου Φιλιατρών και της Πειραματικής Σκηνής Καλαμάτας και την οικονομική υποστήριξη του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου.

Είχε απόλυτη επιτυχία και το Φουρναράκειο γέμισε με χαμόγελα τα χαρούμενα παιδικά πρόσωπα. Όπως τονίζει η πρόεδρος του Πυσρσού Μαίρη Γκότση: «Ευχαριστούμε πολύ τα μέλη του Δ.Σ της Πειραματικής Σκηνής Καλαμάτας και ιδιαίτερα την πρόεδρο, τη δραστήρια κυρία Λέττα Πετρουλάκη, που επέλεξαν να δοθεί η παράσταση αυτή στην πόλη μας. Μας τίμησε η ίδια με την παρουσία της και για μια φορά ακόμα η συνεργασία μαζί μας συνεχίστηκε και είμαστε σίγουροι, ότι θα συνεχίζεται στο μέλλον. Γιατί ο πολιτισμός, η παράδοση και η προσφορά στους μικρούς μας φίλους δεν έχουν αρχή και τέλος».