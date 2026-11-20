Με ιδιαίτερη επιτυχία και συγκινητική ανταπόκριση του φιλότεχνου κοινού ολοκληρώθηκε η ατομική έκθεση ζωγραφικής της Χρυσούλας Βάμβουκα–Βλαχονικολού, με τίτλο «Απεριόριστες Διαδρομές», η οποία φιλοξενήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας από τις 5 έως τις 10 Νοεμβρίου.

Τη διοργάνωση και την επιμέλεια της έκθεσης ανέλαβε το KONSFARM ART ATELIER NÖ, με την ιστορικό και κριτικό τέχνης Κωνσταντίνα Φαρμάκη, από την Αυστρία.

Η εικαστικός, η οποία κατάγεται από την Κρήτη και έχει συνδέσει τη ζωή και τη δημιουργική της πορεία με τη Μεσσηνία, παρουσίασε έναν ζωγραφικό κόσμο γεμάτο χρώμα, ευαισθησία και αφηγηματική διάθεση. Καθημερινές στιγμές, ανθρώπινες παρουσίες, τοπία και εικόνες οικειότητας έγιναν αφορμές για μια προσωπική συνάντηση του επισκέπτη με τη μνήμη, το συναίσθημα και τη χαρά της δημιουργίας. Τα εγκαίνια της 6ης Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκαν σε κλίμα γιορτής, με αθρόα προσέλευση εκπροσώπων θεσμικών και κοινωνικών φορέων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, φίλων, συγγενών και ανθρώπων της τέχνης. Η θερμή υποδοχή των έργων, τα επαινετικά σχόλια για την παρουσίαση και οι ουσιαστικές συζητήσεις με την καλλιτέχνιδα έδωσαν στη βραδιά έναν ιδιαίτερα ανθρώπινο χαρακτήρα.

Το ενδιαφέρον συνεχίστηκε σταθερά όλες τις ημέρες της έκθεσης. Κάτοικοι της Καλαμάτας, επισκέπτες από τις γύρω περιοχές, φίλοι που ταξίδεψαν ακόμη και από τη Νεάπολη Λακωνίας, καθώς και τουρίστες, γνώρισαν τα έργα της Χρυσούλας Βάμβουκα–Βλαχονικολού και μοιράστηκαν μαζί της εντυπώσεις και συναισθήματα. Η παρουσία τους επιβεβαίωσε τη δύναμη της τέχνης να δημιουργεί δεσμούς και να φέρνει κοντά ανθρώπους διαφορετικών τόπων και εμπειριών. Οι «Απεριόριστες Διαδρομές» ολοκλήρωσαν την παρουσία τους στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, αφήνοντας στην καλλιτέχνιδα και στους συντελεστές πολύτιμες αναμνήσεις, νέες γνωριμίες και βαθιά ευγνωμοσύνη για την αγάπη με την οποία η πόλη αγκάλιασε αυτή την εικαστική συνάντηση.