Ο κορυφαίος δρομέας Κωνσταντίνος Καρνάζης στην «Ε»: «Στόχος του βιβλίου μου να δώσω κίνητρο σε κάποιον που θέλει να τρέξει»

Με το συγγραφέα, ο οποίος έλκει την καταγωγή του από τη Σιλίμνα Αρκαδίας, θα συνομιλήσουν οι υπερμαραθωνοδρόμοι Βασίλης Κουμανάκος και Σταυρούλα Μπάκα. Τη συζήτηση θα συντονίσει η Γεωργία Πουλοπούλου. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Καλαμάτας και θα γίνει με την υποστήριξη του βιβλιοπωλείου «Bookmark» και των γυμναστικών συλλόγων ΣΔΥΜ, “Ακρίτας”, “Μεσσηνιακός” και “Kalamata running project”. Ο γνωστός αθλητής θα παραβρεθεί και στο Navarino Challenge στις 15-17 Οκτωβρίου, ως πρεσβευτής της διοργάνωσης τα τελευταία 9 χρόνια, όπου θα τρέξει τον κορυφαίο ημιμαραθώνιο διασχίζοντας τη Βοϊδοκοιλιά.

- Υπάρχει ένα παλιό ελληνικό τραγούδι το οποίο μιλάει για την μοναξιά του δρομέα. Τι είδους σκέψεις κάνετε όταν προπονείστε ή τρέχετε σε υπερμαραθωνίους;

“Οταν τρέχεις έναν υπερμαραθώνιο σκέφτεσαι και πολλά πράγματα και τίποτα. Ακριβώς αυτό είναι που αγαπώ, το ότι το μυαλό σου είναι ελεύθερο να περιπλανηθεί. Τις περισσότερες τυπικές μου ημέρες τις “ξοδεύω” σε πρακτικές δραστηριότητες, έτσι ένας υπερμαραθώνιος δίνει πρόσφορο έδαφος για απόδραση και μια ματιά στο τι σημαίνει να είσαι πραγματικά ζωντανός”.

- Στα πρόσφατα χρόνια πολλοί άνθρωποι μπαίνουν στον κόσμο των σπορ, ειδικά στο τρέξιμο. Πώς δίνετε εσείς το κίνητρο σε κάποιον που σας ζητάει μια συμβουλή για να αρχίσει;

“Η κινητοποίηση πρέπει πάντα να έρχεται από μέσα μας. “Μπορείς να οδηγήσεις ένα άλογο στο νερό, αλλά δεν μπορείς να το κάνεις να πιεί”. Υπάρχουν πολλοί εκπαιδευτικοί οδηγοί και εγχειρίδια που δίνουν οδηγίες σε κάποιον στο πώς να τρέξει, αλλά αν δεν έχουν την “φωτιά” μέσα στην καρδιά τους, αυτά έχουν μικρή χρησιμότητα. Αυτός είναι ο στόχος του βιβλίου μου, να δώσω κίνητρο σε κάποιον που θέλει να τρέξει. Εχω λάβει πολλά μηνύματα από αναγνώστες του καινούργιου μου βιβλίου, που λένε πως για πρώτη φορά κατάλαβαν τι σημαίνει να είσαι δρομέας”.

- Για κάποιον που έχει ήδη πετύχει τόσο πολλά, ποιος είναι ο στόχος του;

“Να μάθω καλύτερα τα ελληνικά! Σοβαρά! Ντρέπομαι που οι γνώσεις μου στην ελληνική γλώσσα δεν είναι τόσο αναπτυγμένες και αυτό είναι ένας μεγάλος στόχος για μένα. Οσο για τους στόχους στο τρέξιμο, ο επόμενος είναι να τρέξω από το χαμηλότερο, έως το υψηλότερο σημείο της γης, από την Νεκρά Θάλασσα στην κορυφή του Εβερεστ. Είμαι στο στάδιο του σχεδιασμού τώρα και ελπίζω να ξεκινήσω το 2023”.

- Εχετε σκεφτεί να γράψετε κάτι καινούριο και αν ναι - με τι θα έχει να κάνει;

“Πράγματι, έχω καταλήξει για το επόμενο μου βιβλίο. Θα είναι μια ιστορία με έναν έγχρωμο αμερικανό σκλάβο, που ήρθε στην Ελλάδα να πολεμήσει στην Επανάσταση του 1821. Το προηγούμενο 10ήμερο, έτρεξα 10 μαραθώνιους, για να τιμήσω την επέτειο για τα 200 χρόνια της έναρξης της Ελληνικής Επανάστασης, με κάθε μαραθώνιο να ξεκινάει και να τελειώνει σε μέρη που έγιναν ιστορικές μάχες στην Λακωνία και Μεσσηνία. Το “Running for freedom” ενέπνευσε το επόμενο βιβλίο μου. Και για το τέλος αυτής της συνέντευξης θα αναφέρω ένα ποίημα. Το έγραψα με αφορμή τις πρόσφατες εμπειρίες μου: “Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 και ο “Δρόμος για την ελευθερία”: “Η επανάσταση γεννήθηκε από ένα ψίθυρο και μια προσευχή, ότι αυτή η γη που λέγεται Ελλάδα, θα γινόταν για και πάλι δική τους. Πάλεψαν σε βουνά, σε κοιλάδες και θάλασσες/οι επιτύμβιες στήλες τους μας θυμίζουν ότι η ελευθερία δεν έρχεται χωρίς αντίτιμο. Σήμερα, απολαμβάνω τα τρόπαια του πόνου σας. Ετσι να ξέρετε ότι το αίμα σας δεν χύθηκε μάταια”. Το πρωτότυπο στα αγγλικά είναι το εξής: “Τhe Greek Revolution of 1821 & the Run for Freedom”: “The revolution was born on a whisper and a prayer, that this land that is Greece would once more be their‘s. They fought in the mountains, in the valleys and the sea / their tombstones remind us freedom does not come for free. Today I relish the spoils of your pain / So know that your blood twas not shed in vain”.

Γ.Σαρ.

*Η φωτογραφία είναι του Αγγελου Ζυμαρά από το Run Messinia